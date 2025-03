ONLINE: Třinec - Sparta 3:2. Obrat Ocelářů! Kovařčík trefil druhý gól

Vstoupit do diskuse (

Čtvrtfinále play off Tipsport extraligy se dramatizuje. Hokejisté Hradce Králové ve čtvrtém bitvě série s Mladou Boleslaví vyhráli 3:2 v prodloužení a z města automobilů se vrací za vyrovnaného stavu série na 2:2. Blíž k semifinále se může dostat Sparta ve druhé bitvě v Třinci, kde ale ve čtvrtek proti Ocelářům poprvé narazila. Pražané do akce poprvé ve vyřazovací části nasazují brankáře Jakuba Kováře. Odskočí některý ze zvýhodněných týmů do trháku, nebo se souboje vyrovnají? ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.