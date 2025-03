ONLINE: Karlovy Vary - Kometa 0:0. První třetina patřila brankářům, Brno je výhru od semifinále

Vyrovnaná série čtvrtfinále play off hokejové extraligy mezi Kometou a Karlovými Vary pokračuje šestým kláním na západě Čech. Energie do boje o srovnání série vyrukuje s navrátilcem v sestavě a nejlepším střelcem základní části Ondřejem Beránkem, který si odypkal třízápasový trest. Kometě zbývá jediný krok k postupu do semifinále, kam se může prodrat poprvé od roku 2019. Úvodní buly padne v 18.00 a zápas můžete sledovat ONLINE na iSportu.