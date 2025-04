Vstoupit do diskuse (

Hokejisté Pardubic se ve finále play off Tipsport extraligy mohou výrazně přiblížit k zisku Masarykova poháru. Na ledě brněnské Komety nastupují od 18.00 do čtvrtého duelu série a v případě i druhé výhry na jihu Moravy mohou odskočit do vedení 3:1 na zápasy. Podaří se partě kolem kapitána Lukáše Sedláka dostat na dosah mistrovského titulu, nebo se souboj vrátí na východ Čech za vyrovnaného stavu? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.