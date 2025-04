Kapitán mistrovské Komety Jakub Flek: „Byla to náročná cesta. Nikdo nám nedal nic zadarmo, prošli jsme si dobrým i zlým. Měli jsme krásné pasáže, pak přišly prohry, kdy jsem si říkal, že to stojí za víte co… Teď se nám to povedlo, nemám slov. Pohár je těžký jako kráva, trošku jsem si máknul, činku už jsem neměl v ruce nějaký pátek. Než jsem šel na zápas, ohlížel jsem se za kariérou, kdy jsem v osmnácti přestal s hokejem, začínal jsem s klukama, co hráli pro žízeň. Je to zadostiučinění, jsem rád i za rodinu. Autobus bude divokej, ale v Brně to bude ještě divočejší.“