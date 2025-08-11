Zimák ŽIVĚ: Vrána do Švédska, Hlinka Gretzky Cup i Třinec a Vítkovice. Jaký je Pysyk?
Spoustu témat nabídl v uplynulém týdnu český hokej a tento týden tomu nebude jinak, už dnes startuje Hlinka Gretzky Cup. Pavel Bárta byl blízko Jakubu Vránovi, který nakonec podepsal smlouvu ve švédském Linköpingu. O víkendu se zase do Chomutova sjely české hvězdy NHL včetně Martina Nečase, Lukáše Dostála nebo Matěje Blümela. Důvod? Exhibici na památku zesnulého kamaráda Buchtely tu pořádal Jakub Lauko a na místě nechyběl ani redaktor Sportu Filip Ardon. Patrik Czepiec zase detailně vyzpovídal sledovanou posilu Sparty Marka Pysyka a Dan Fekets mapoval dění v Třinci a Vítkovicích měsíc před startem ligy. Nejen o tom všem se naši redaktoři pobaví v novém Zimáku ŽIVĚ, ptejte se jich i vy na Youtube kanále deníku Sport.