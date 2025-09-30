Horký zboží ze Švédska míří do Pardubic, ty sčítají raněné. Kdo a kdy se vrátí?
Řeč o tom proběhla už v pondělním Zimáku Živě na platformě iSportu, nyní se zdá, že je vše upečené. Do extraligových Pardubic by měl zamířit Luboš Horký ze švédské SHL. V Dynamu dlouhodobě hledají útočníka – praváka, kterým 27letý a 188 centimetrů vysoký útočník je.
Znojemský rodák v minulosti na východě Čech působil, šlo o krátké úseky v sezonách 2018/19 a 2020/21. Tehdy si Horký hledal pevnou půdu pod nohama a stálou štaci. Což už dávno neplatí. Nastupoval také v Kometě Brno.
V posledních letech Horký prokázal kanonýrskou náturu, pokaždé překonal metu dvaceti tref, předminulý ročník strávil v Lahti (21), minulý tam a navrch v Rögle (20). Za švédský klub má na podzim zatím tři starty a jeden vstřelený gól.
Dynamo dusí rány v ofenzivě, zranil se univerzální útočník Jiří Smejkal, jeho absence rozhodně potrvá několik měsíců, je po operativním zákroku.
V neděli odstoupil se zraněným prstem na ruce Lukáš Sedlák. Ani tady nemusí návrat přijít hned, jde totiž o velmi citlivé poranění, které si vyžádalo krkolomné šití. „Lukáš Sedlák nedohrál zápas na ledě Komety kvůli zranění v horní části těla. Věříme, že také náš kapitán bude velmi brzy zpátky ve hře,“ píše se na webu Dynama.
Mimo dlouhodobě zraněného forvarda Martina Kauta (návrat zřejmě až po novém roce) je na marodce i obránce Peter Čerešňák. Jednička pardubické defenzivy doléčuje svalové zranění. „Věříme, že se do hry zapojí během jednoho až dvou týdnů,“ doufají v českém Hockeytownu.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|9
|6
|0
|1
|2
|28:25
|19
|2
Č. Budějovice
|9
|6
|0
|0
|3
|35:18
|18
|3
Třinec
|8
|4
|2
|0
|2
|28:20
|16
|4
K. Vary
|9
|5
|0
|1
|3
|24:21
|16
|5
Plzeň
|9
|4
|1
|2
|2
|22:20
|16
|6
Liberec
|9
|5
|0
|0
|4
|25:24
|15
|7
Sparta
|9
|4
|1
|0
|4
|27:20
|14
|8
Pardubice
|9
|4
|1
|0
|4
|29:23
|14
|9
Vítkovice
|9
|3
|2
|1
|3
|24:24
|14
|10
Olomouc
|8
|4
|0
|1
|3
|21:24
|13
|11
M. Boleslav
|9
|3
|0
|0
|6
|17:28
|9
|12
Mountfield
|8
|2
|1
|0
|5
|20:26
|8
|13
Litvínov
|8
|2
|0
|0
|6
|14:28
|6
|14
Kladno
|9
|1
|0
|2
|6
|15:28
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž