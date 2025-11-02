ONLINE: Sparta vede proti Boleslavi, odčiní Kometa debakl? Dynamo vyhrálo v Třinci
Tipsport extraliga má v neděli na programu poslední kolo před první reprezentační přestávkou sezony. Pardubice uspěly ve šlágru na ledě vedoucího Třince 4:2, vítězný gól vstřelil Roman Červenka. Indiáni se představí na ledě předposledního Kladna. Čtvrtá Kometa Brno prohrála pět z uplynulých šesti utkání a neúspěšnou sérii se pokusí zastavit proti Českým Budějovicím. Poslední vzájemný souboj však obhájcům titulu ani trochu nevyšel, na konci září podlehli Motoru 0:8. Litvínov opět prohrál, před domácími fanoušky nezvládl zápas s Mountfieldem HK (1:3). Všechny nedělní zápasy extraligy sledujte ONLINE na iSportu.
Třinec - Pardubice 2:4
Lídr soutěže ještě po polovině utkání vedl 2:1, přesto poprvé v sezoně vyšel doma naprázdno.
Litvínov - Mountfield HK 1:3
PŘIPRAVUJEME PODROBNOSTI.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|20
|12
|3
|1
|4
|62:44
|43
|2
Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|3
Mountfield
|20
|9
|4
|0
|7
|54:44
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|2
|3
|5
|43:34
|34
|5
Brno
|20
|10
|0
|3
|7
|54:53
|33
|6
Sparta
|21
|9
|2
|1
|9
|61:53
|32
|7
Č. Budějovice
|20
|10
|1
|0
|9
|60:53
|32
|8
Vítkovice
|20
|8
|3
|2
|7
|57:54
|32
|9
Liberec
|20
|9
|0
|3
|8
|49:50
|30
|10
Olomouc
|20
|9
|1
|1
|9
|45:49
|30
|11
K. Vary
|20
|8
|1
|2
|9
|50:54
|28
|12
M. Boleslav
|20
|6
|2
|1
|11
|41:51
|23
|13
Kladno
|20
|5
|2
|4
|9
|46:63
|23
|14
Litvínov
|21
|3
|1
|1
|16
|33:68
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž