ONLINE: Sparta vede proti Boleslavi, odčiní Kometa debakl? Dynamo vyhrálo v Třinci

Sparťanský útočník Martin Vitouch nedokázal překonat brankáře Vojtěcha Mokreho
Sparťanský útočník Martin Vitouch nedokázal překonat brankáře Vojtěcha MokrehoZdroj: Michal Beránek / Sport
Daniel Kurovský zaclonil Romanu Willovi a Třinec srovnal s Pardubicemi na 1:1
Pardubický kouč Filip Pešán během zápasu na ledě Třince
Pardubický útočník Miloš Kelemen se snaží vytočit před brankářem Ondřejem Kacetlem
David Cienciala poslal Třinec zkraje druhého dějství do vedení 2:1
Michal Řepík v 5. minutě otevřel skóre zápasu mezi Spartou a Mladou Boleslaví
Třinecký útočník Andrej Nestrašil srovnal duel s Pardubicemi na 1:1
Jáchym Kondelík z Pardubic se raduje z úvodní trefy Dynama na ledě Třince
17
iSport.cz
Tipsport extraliga
Tipsport extraliga má v neděli na programu poslední kolo před první reprezentační přestávkou sezony. Pardubice uspěly ve šlágru na ledě vedoucího Třince 4:2, vítězný gól vstřelil Roman Červenka. Indiáni se představí na ledě předposledního Kladna. Čtvrtá Kometa Brno prohrála pět z uplynulých šesti utkání a neúspěšnou sérii se pokusí zastavit proti Českým Budějovicím. Poslední vzájemný souboj však obhájcům titulu ani trochu nevyšel, na konci září podlehli Motoru 0:8. Litvínov opět prohrál, před domácími fanoušky nezvládl zápas s Mountfieldem HK (1:3). Všechny nedělní zápasy extraligy sledujte ONLINE na iSportu.

Třinec - Pardubice 2:4

Lídr soutěže ještě po polovině utkání vedl 2:1, přesto poprvé v sezoně vyšel doma naprázdno.

Litvínov - Mountfield HK 1:3

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
24Detail
LIVE
13Detail
LIVE 3. třetina
10Tipsport1,185,240Detail
LIVE 3. třetina
02Tipsport130201,02Detail
LIVE 3. třetina
12Tipsport93,41,54Detail
LIVE 2. třetina
23Tipsport3,63,42,05Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec201231462:4443
2Pardubice211022765:5036
3Mountfield20940754:4435
4Plzeň19923543:3434
5Brno201003754:5333
6Sparta21921961:5332
7Č. Budějovice201010960:5332
8Vítkovice20832757:5432
9Liberec20903849:5030
10Olomouc20911945:4930
11K. Vary20812950:5428
12M. Boleslav206211141:5123
13Kladno20524946:6323
14Litvínov213111633:6812
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

