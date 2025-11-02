Předplatné

ONLINE: Třinec - Pardubice 1:1. Sparta proti Boleslavi, odčiní Kometa debakl?

Třinecký obránce Marian Adámek nechce dát žádný prostor Milošovi Kelemenovi z Pardubic
Třinecký obránce Marian Adámek nechce dát žádný prostor Milošovi Kelemenovi z PardubicZdroj: ČTK / Pryček Vladimír
Pardubičtí hokejisté se radují z úvodní branky na ledě Třince, který vstřelil Tomáš Vondráček
Před reprezentační přestávkou se v Tipsport extralize odehraje šlágr mezi prvním Třincem a Pardubicemi, které na třetím místě tabulky ztrácejí na lídra deset bodů. Na druhou Plzeň mají třinečtí hokejisté náskok devíti bodů. Indiáni se představí na ledě předposledního Kladna. Čtvrtá Kometa Brno prohrála pět z uplynulých šesti utkání a neúspěšnou sérii se pokusí zastavit proti Českým Budějovicím. Poslední vzájemný souboj však obhájcům titulu ani trochu nevyšel, na konci září podlehli Motoru 0:8. Všechny nedělní zápasy extraligy sledujte ONLINE na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE přestávka
LIVE 1. třetina
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec191231360:4043
2Plzeň19923543:3434
3Pardubice20922761:4833
4Brno201003754:5333
5Sparta21921961:5332
6Mountfield19840751:4332
7Č. Budějovice201010960:5332
8Vítkovice20832757:5432
9Liberec20903849:5030
10Olomouc20911945:4930
11K. Vary20812950:5428
12M. Boleslav206211141:5123
13Kladno20524946:6323
14Litvínov203111532:6512
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

