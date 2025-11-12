Posila v brance Pardubic, jak ji neznáte: muzikant, laciná záplata i mistr nájezdů
Kdyby se potvrdilo, co si skauti Bostonu před 13 lety malovali, brankář Malcolm Subban je dnes jedničkou NHL. Jenže hokejové zákony nefungují podle načrtnutých očekávání. Z nejslavnější ligy 24. hráč draftu 2012 vypadl. Letos už se nedočkal ani nabídky do záložní AHL a zakotvil v Pardubicích. Koho si Dynamo vlastně pořídilo? Kromě konkurence pro Romana Willa hudebníka, chváleného spoluhráče, milovníka horských kol i experta na nájezdy. Tohle je posila červenobílých.
Pro extraligu značí Malcolm Subban velkou neznámou. Už proto, že v posledních letech střídal klubové trikoty stejně rychle jako oblečení ve zkušební kabince nákupního centra. Celkově desátá pracovní adresa od roku 2020 je toho jasným důkazem.
Pro většinu fanoušků nejen v Česku zůstává Kanaďanova kariéra spojená s tříletou šichtou v pozici náhradníka Vegas a také se slavnějším bratrem P.K. Subbanem. Ten si sáhl na Norris Trophy pro nejlepšího beka NHL i olympijské zlato, přestože se draftu dočkal o 19 pozic později než sourozenec v masce. Ponor do minulosti o pět let mladšího Malcolma nicméně nabízí daleko širší a poutavější pohled na muže, jenž má zajistit stabilitu pardubického brankoviště.
Měl být obráncem
Vězte, že Dynamo si v uplynulém týdnu pořídilo brankáře, který přibližně do páté třídy ani neoblékal betony. Lapat kotouče chtěl vždycky, ale jeho otec na to nehodlal přistoupit. Když už Malcolm chytal, tak bez