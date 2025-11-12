Předplatné

ONLINE: Vítkovice - Budějovice 1:2. Olomouc vyrovnala v Liberci

Vítkovice na svém ledě přivítaly hokejisty MotoruZdroj: ČTK / Ožana Jaroslav
Hokejová Tipsport extraliga po reprezentační přestávce pokračuje dvěma zápasy. České Budějovice i s nejproduktivnějším hráčem soutěže Nickem Olesenem se v předehrávce 23. kola na hřišti Vítkovic pokoušejí přiblížit zpátky k horním příčkám tabulky. Dostat se z její dolní poloviny má Liberec, který doma s Olomoucí předehrává 24. kolo. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec201231462:4443
2Sparta231031967:5637
3Plzeň201023545:3537
4Pardubice211022765:5036
5Mountfield20940754:4435
6Brno211013758:5635
7Č. Budějovice211011963:5733
8Olomouc211011948:5133
9Vítkovice21832859:5732
10Liberec21904852:5431
11K. Vary20812950:5428
12M. Boleslav216211241:5323
13Kladno215241047:6523
14Litvínov213111633:6812
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

