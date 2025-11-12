ONLINE: Vítkovice - Budějovice 1:2. Olomouc vyrovnala v Liberci
Hokejová Tipsport extraliga po reprezentační přestávce pokračuje dvěma zápasy. České Budějovice i s nejproduktivnějším hráčem soutěže Nickem Olesenem se v předehrávce 23. kola na hřišti Vítkovic pokoušejí přiblížit zpátky k horním příčkám tabulky. Dostat se z její dolní poloviny má Liberec, který doma s Olomoucí předehrává 24. kolo. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|20
|12
|3
|1
|4
|62:44
|43
|2
Sparta
|23
|10
|3
|1
|9
|67:56
|37
|3
Plzeň
|20
|10
|2
|3
|5
|45:35
|37
|4
Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|5
Mountfield
|20
|9
|4
|0
|7
|54:44
|35
|6
Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|7
Č. Budějovice
|21
|10
|1
|1
|9
|63:57
|33
|8
Olomouc
|21
|10
|1
|1
|9
|48:51
|33
|9
Vítkovice
|21
|8
|3
|2
|8
|59:57
|32
|10
Liberec
|21
|9
|0
|4
|8
|52:54
|31
|11
K. Vary
|20
|8
|1
|2
|9
|50:54
|28
|12
M. Boleslav
|21
|6
|2
|1
|12
|41:53
|23
|13
Kladno
|21
|5
|2
|4
|10
|47:65
|23
|14
Litvínov
|21
|3
|1
|1
|16
|33:68
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž