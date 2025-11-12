Předplatné

ONLINE: Vítkovice - Budějovice. Motor chce po pauze zpátky k čelu. Liberec čelí Olomouci

Nick Olesen se trefil i na ledě Komety, v přesilové hře zvyšoval na 2:0
Nick Olesen se trefil i na ledě Komety, v přesilové hře zvyšoval na 2:0
Václav Varaďa na střídačce Vítkovic
Liberečtí hokejisté oslavují trefu Adama Najmana (uprostřed)
Finský brankář Niclas Westerholm si odbyl debut v brance Českých Budějovic
Vítkovický brankář Dominik Hrachovina se osvěžuje po dalším inkasovaném gólu
Olomoučtí hokejisté vstřebávají domácí prohru
Budějovický trenér Ladislav Čihák předává instrukce svým svěřencům
Zamyšlený trenér Václav Varaďa na střídačce Vítkovic
Hokejová Tipsport extraliga po reprezentační přestávce pokračuje dvěma zápasy. České Budějovice i s nejproduktivnějším hráčem soutěže Nickem Olesenem se v předehrávce 23. kola na hřišti Vítkovic pokoušejí přiblížit zpátky k horním příčkám tabulky. Dostat se z její dolní poloviny má Liberec, který doma s Olomoucí předehrává 24. kolo. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.084.252.9Detail
LIVE
--Tipsport1.844.413.45Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec201231462:4443
2Sparta231031967:5637
3Plzeň201023545:3537
4Pardubice211022765:5036
5Mountfield20940754:4435
6Brno211013758:5635
7Č. Budějovice211011963:5733
8Olomouc211011948:5133
9Vítkovice21832859:5732
10Liberec21904852:5431
11K. Vary20812950:5428
12M. Boleslav216211241:5323
13Kladno215241047:6523
14Litvínov213111633:6812
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

