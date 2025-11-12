Krádež gólu Vítkovice nepoložila. Varaďa popsal, co mu řekli sudí. Vzpomenul i na Buffalo
Po reprezentační pauze a dvou domácích nezdarech za sebou se hokejisté Vítkovic nakopli. S Českými Budějovicemi sice dvakrát prohrávali, jenže ve třetí třetině skóre zaslouženě otočili na konečných 4:2. V cestě za tříbodovým vítězstvím je nezastavil ani nesprávně neuznaný gól z první třetiny. „Já si to pamatuju ze série proti Dallasu, když jsme hráli play off s Buffalem. Taky to byl no goal a Brett Hull nám to tam nakonec zametl. Někdy to tak je,“ pokrčil rameny kouč Václav Varaďa.
V čase 3:55 se Vítkovice právem zlobily. Poté, co Anthony Nellis chytil kotouč do rukavice, pustil jej na led a lehce se jej dotkl čepelí, útočník Marek Kalus dokonale zaskočil brankáře Niclase Westerholma. Motor reagoval trenérskou výzvou, reklamoval přihrávku rukou.
Jenže jemný dotek Nellisovy hokejky sudí Tomáš Mejzlík s Adamem Kikou nepostřehli ani u monitoru. „Z těch záběrů, které máme dostupné, nevidíme, že by to Neliis zahrál poté, co to dá rukou na zem,“ vysvětloval Mejzlík trenéru Václavu Varaďovi. „Viděli jsme, že to zahraje rukou a potom už s holí jeho kontakt nejde,“ šlo dále slyšet z ruchových mikrofonů stanice Oneplay.
„Ptal jsem se rozhodčích, jestli viděli zásah rukavicí a řekli mi, že ano. Pak jsem se ptal, jestli viděli zásah holí od Nellise a řekli, že ne. Takže na záběrech, které měli, to neviděli. Já jsem samozřejmě po třetině viděl, že to bylo jasně tečované a měl to být gól,“ hlásil vítkovický kouč na pozápasové tiskové konferenci.
Kontroverzní moment pomohl hostům. Ti se ve 22. minutě dostali do vedení díky Janu Ordošovi, na což o víc než deset minut později reagoval Jindřich Abdul. Poslední slovo ale měli ve druhé třetině Jihočeši. Harrisova pobídka se od Ordošovy brusle odrazila za čáru.
Byl si českobudějovický střelec okamžitě jistý, že branka bude platit? „Co jsem viděl góly nohou, které padaly v loňském play off, tušil jsem, že by to mohl být gól, i když stát se může cokoliv. Někdo říkal, jestli to náhodou nebylo nedovolené bránění gólmanovi, ale myslím si, že regulérní branka,“ líčil Ordoš.
V poslední části ale Vítkovice přepnuly na vyšší rychlostní stupeň. Kalusova teč Brůnovy střely nejprve přinesla vyrovnání, kýžený obrat poté obstaral Chad Yetman a výhru 4:2 dokonal Petr Hauser. Ostravané zdolali Motor v domácím prostředí poprvé od listopadu 2022. České Budějovice naopak venku padly popáté v řadě.
„Nevím, čím to je. Těžko říct. Musíme se na to asi lépe nastavit v hlavě,“ uvedl smutný Ordoš. „Viděli jsme vyrovnané utkání. Z nějakých vyložených šancí jsme zhruba 50 minut tahali za delší konec, ale pak soupeř naše chyby využil a utkání otočil,“ doplnil asistent Jiří Hanzlík.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|20
|12
|3
|1
|4
|62:44
|43
|2
Sparta
|23
|10
|3
|1
|9
|67:56
|37
|3
Plzeň
|20
|10
|2
|3
|5
|45:35
|37
|4
Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|5
Mountfield
|20
|9
|4
|0
|7
|54:44
|35
|6
Vítkovice
|22
|9
|3
|2
|8
|63:59
|35
|7
Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|8
Liberec
|22
|10
|0
|4
|8
|56:56
|34
|9
Č. Budějovice
|22
|10
|1
|1
|10
|65:61
|33
|10
Olomouc
|22
|10
|1
|1
|10
|50:55
|33
|11
K. Vary
|20
|8
|1
|2
|9
|50:54
|28
|12
M. Boleslav
|21
|6
|2
|1
|12
|41:53
|23
|13
Kladno
|21
|5
|2
|4
|10
|47:65
|23
|14
Litvínov
|21
|3
|1
|1
|16
|33:68
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž