ONLINE: Hořava se vrací do Boleslavi. Sparta hraje v Liberci, Třinec na Kladně
Trenér Miloslav Hořava prožívá obnovenou premiéru na střídačce hokejistů Mladé Boleslavi. Zkušený kouč se v reprezentační přestávce po šesti letech vrátil k týmu Bruslařů, kteří ve 22. kole extraligy hrají s Olomoucí. Hanáci už mají za sebou neúspěšnou středeční předehrávku 24. dějství v Liberci. Zápas startuje v 17.30, stejně jako v Českých Budějovicích souboj Motoru s posledním Litvínovem. V dalších utkáních vyzve Sparta Liberec, Třinec hraje na Kladně. Hradec Králové hostí Vítkovice, Plzeň zavítá do Karlových Varů. Všechny zápasy extraligy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|20
|12
|3
|1
|4
|62:44
|43
|2
Sparta
|23
|10
|3
|1
|9
|67:56
|37
|3
Plzeň
|20
|10
|2
|3
|5
|45:35
|37
|4
Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|5
Mountfield
|20
|9
|4
|0
|7
|54:44
|35
|6
Vítkovice
|22
|9
|3
|2
|8
|63:59
|35
|7
Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|8
Liberec
|22
|10
|0
|4
|8
|56:56
|34
|9
Č. Budějovice
|22
|10
|1
|1
|10
|65:61
|33
|10
Olomouc
|22
|10
|1
|1
|10
|50:55
|33
|11
K. Vary
|20
|8
|1
|2
|9
|50:54
|28
|12
M. Boleslav
|21
|6
|2
|1
|12
|41:53
|23
|13
Kladno
|21
|5
|2
|4
|10
|47:65
|23
|14
Litvínov
|21
|3
|1
|1
|16
|33:68
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž