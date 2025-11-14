ONLINE: Kladno - Třinec 5:3. Liberec přehrál Spartu, vítězná premiéra Hořavy

Předplatné

Hráči Liberce gratulují Petru Kváčovi k vychytané nule
Dušan Žovinec slaví gól do sítě Ocelářů
David Kaše rozhodl o vítězství Litvínova nad Českými Budějovicemi v prodloužení
Závar před brankářem Petrem Kváčou
Plzeňský Matyáš Filip musel být po těžkém zranění odvezen
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
Trenér Miloslav Hořava prožil vítěznou obnovenou premiéru na střídačce hokejistů Mladé Boleslavi. Jeho svěřenci porazili Olomouc 4:1. Kladno bez zraněného Jaromíra Jágra porazilo vedoucí Třinec 5:3. Poslední Litvínov otočil zápas v Českých Budějovicích a vyhrál v prodloužení 3:2. Bílí Tygři oplatili Spartě porážku z minulého týdne a zvítězili 3:0. Hradec Králové porazil Vítkovice 3:0 a posunul se na druhé místo tabulky. Západočeské derby ovládly Karlovy Vary, které porazily Plzeň 4:2. Všechny zápasy extraligy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Mladá Boleslav - Olomouc 4:1

Trenér Miloslav Hořava prožil vítěznou obnovenou premiéru na střídačce hokejistů Mladé Boleslavi. Jeho svěřenci porazili Olomouc 4:1. Při debutu se trefil útočník Carl Berglund. Bruslaři si tak připsali třetí výhru z posledních čtyř zápasů. Dvakrát vyhráli pod současným asistentem Petrem Hakenem, který vedl tým dočasně jako hlavní trenér po odvolání Richarda Krále. Olomouc prohrála čtvrtý z uplynulých pěti duelů.

České Budějovice - Litvínov 2:3p

Poslední Litvínov otočil zápas v Českých Budějovicích a vyhrál v prodloužení 3:2. O jeho vítězství rozhodl V čase 62:59 David Kaše. Hosté si připsali třetí výhru z posledních šesti zápasů. Motor padl potřetí za sebou.

Liberec – Sparta 3:0

Bílí Tygři zdolali Spartu 3:0 a podruhé za sebou naplno bodovali. První dvě branky dali v přesilových hrách Radan Lenc a Filip Sandberg, náskok pojistil Adam Najman. Brankář Petr Kváča udržel potřetí v sezoně čisté konto. Pražané, kteří načali šňůru osmi venkovních utkání, neuspěli poprvé po sérii pěti výher.

Kladno - Třinec 5:3

Kladno bez zraněného Jaromíra Jágra porazilo Třinec 5:3. Lídr tabulky prohrál potřetí v řadě.

Hradec Králové - Vítkovice 3:0

Hradec Králové vyhrál potřetí v řadě. Vítkovice porazil 3:0 a posunul se na druhé místo tabulky.

Karlovy Vary - Plzeň 4:2

Západočeské derby ovládly Karlovy Vary, které porazily Plzeň 4:2.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec211231565:4943
2Mountfield211040757:4438
3Sparta2410311067:5937
4Plzeň211023647:3937
5Liberec231104859:5637
6Pardubice211022765:5036
7Brno211013758:5635
8Vítkovice23932963:6235
9Č. Budějovice2310121067:6434
10Olomouc2310111151:5933
11K. Vary21912954:5631
12M. Boleslav227211245:5426
13Kladno226241052:6826
14Litvínov223211636:7014
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

