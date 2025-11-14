Předplatné

ONLINE: Mladá Boleslav - Olomouc. Uspěje Hořava po návratu na střídačku domácích?

Zkušený kouč Miloslav Hořava už úřaduje v Mladé Boleslavi, kam se vrátil po šesti letech
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
Trenér Miloslav Hořava prožívá obnovenou premiéru na střídačce hokejistů Mladé Boleslavi. Zkušený kouč se v reprezentační přestávce po šesti letech vrátil k týmu Bruslařů, kteří ve 22. kole extraligy hrají s Olomoucí. Hanáci už mají za sebou neúspěšnou středeční předehrávku 24. dějství v Liberci. Zápas startuje v 17.30, stejně jako v Českých Budějovicích souboj Motoru s posledním Litvínovem. Další čtyři utkání, ve kterých jde do akce třeba Sparta či Třinec, začínají o půl hodiny později. Všechny zápasy extraligy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec201231462:4443
2Sparta231031967:5637
3Plzeň201023545:3537
4Pardubice211022765:5036
5Mountfield20940754:4435
6Vítkovice22932863:5935
7Brno211013758:5635
8Liberec221004856:5634
9Č. Budějovice2210111065:6133
10Olomouc2210111050:5533
11K. Vary20812950:5428
12M. Boleslav216211241:5323
13Kladno215241047:6523
14Litvínov213111633:6812
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

