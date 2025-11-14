Předplatné

ONLINE: Těžké zranění ve Varech. Liberec - Sparta 3:0, vítězná premiéra Hořavy

Plzeňský Matyáš Filip musel být po těžkém zranění odvezenZdroj: ČTK / Kubeš Slavomír
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
Trenér Miloslav Hořava prožil vítěznou obnovenou premiéru na střídačce hokejistů Mladé Boleslavi. Jeho svěřenci porazili Olomouc 4:1. Poslední Litvínov otočil zápas v Českých Budějovicích a vyhrál v prodloužení 3:2. Bílí Tygři oplatili Spartě porážku z minulého týdne a zvítězili 3:0. Třinec hraje na Kladně. Hradec Králové hostí Vítkovice, Plzeň zavítá do Karlových Varů. Všechny zápasy extraligy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Mladá Boleslav - Olomouc 4:1

Trenér Miloslav Hořava prožil vítěznou obnovenou premiéru na střídačce hokejistů Mladé Boleslavi. Jeho svěřenci porazili Olomouc 4:1. Při debutu se trefil útočník Carl Berglund. Bruslaři si tak připsali třetí výhru z posledních čtyř zápasů. Dvakrát vyhráli pod současným asistentem Petrem Hakenem, který vedl tým dočasně jako hlavní trenér po odvolání Richarda Krále. Olomouc prohrála čtvrtý z uplynulých pěti duelů.

České Budějovice - Litvínov 2:3p

Poslední Litvínov otočil zápas v Českých Budějovicích a vyhrál v prodloužení 3:2. O jeho vítězství rozhodl V čase 62:59 David Kaše. Hosté si připsali třetí výhru z posledních šesti zápasů. Motor padl potřetí za sebou.

Liberec – Sparta 3:0

Bílí Tygři oplatili Pražanům porážku z minulého týdne a zvítězili 3:0.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
41Detail
LIVE Po prodl.
23Detail
LIVE 3. třetina
32Tipsport1,0130180Detail
LIVE 3. třetina
53Tipsport1,0170450Detail
LIVE 3. třetina
10Tipsport1,18550Detail
LIVE
30Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec201231462:4443
2Plzeň201023545:3537
3Sparta2410311067:5937
4Liberec231104859:5637
5Pardubice211022765:5036
6Mountfield20940754:4435
7Vítkovice22932863:5935
8Brno211013758:5635
9Č. Budějovice2310121067:6434
10Olomouc2310111151:5933
11K. Vary20812950:5428
12M. Boleslav227211245:5426
13Kladno215241047:6523
14Litvínov223211636:7014
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

