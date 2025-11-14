ONLINE: Těžké zranění ve Varech. Liberec - Sparta 3:0, vítězná premiéra Hořavy
Trenér Miloslav Hořava prožil vítěznou obnovenou premiéru na střídačce hokejistů Mladé Boleslavi. Jeho svěřenci porazili Olomouc 4:1. Poslední Litvínov otočil zápas v Českých Budějovicích a vyhrál v prodloužení 3:2. Bílí Tygři oplatili Spartě porážku z minulého týdne a zvítězili 3:0. Třinec hraje na Kladně. Hradec Králové hostí Vítkovice, Plzeň zavítá do Karlových Varů. Všechny zápasy extraligy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
Mladá Boleslav - Olomouc 4:1
Trenér Miloslav Hořava prožil vítěznou obnovenou premiéru na střídačce hokejistů Mladé Boleslavi. Jeho svěřenci porazili Olomouc 4:1. Při debutu se trefil útočník Carl Berglund. Bruslaři si tak připsali třetí výhru z posledních čtyř zápasů. Dvakrát vyhráli pod současným asistentem Petrem Hakenem, který vedl tým dočasně jako hlavní trenér po odvolání Richarda Krále. Olomouc prohrála čtvrtý z uplynulých pěti duelů.
České Budějovice - Litvínov 2:3p
Poslední Litvínov otočil zápas v Českých Budějovicích a vyhrál v prodloužení 3:2. O jeho vítězství rozhodl V čase 62:59 David Kaše. Hosté si připsali třetí výhru z posledních šesti zápasů. Motor padl potřetí za sebou.
Liberec – Sparta 3:0
Bílí Tygři oplatili Pražanům porážku z minulého týdne a zvítězili 3:0.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|20
|12
|3
|1
|4
|62:44
|43
|2
Plzeň
|20
|10
|2
|3
|5
|45:35
|37
|3
Sparta
|24
|10
|3
|1
|10
|67:59
|37
|4
Liberec
|23
|11
|0
|4
|8
|59:56
|37
|5
Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|6
Mountfield
|20
|9
|4
|0
|7
|54:44
|35
|7
Vítkovice
|22
|9
|3
|2
|8
|63:59
|35
|8
Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|9
Č. Budějovice
|23
|10
|1
|2
|10
|67:64
|34
|10
Olomouc
|23
|10
|1
|1
|11
|51:59
|33
|11
K. Vary
|20
|8
|1
|2
|9
|50:54
|28
|12
M. Boleslav
|22
|7
|2
|1
|12
|45:54
|26
|13
Kladno
|21
|5
|2
|4
|10
|47:65
|23
|14
Litvínov
|22
|3
|2
|1
|16
|36:70
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž