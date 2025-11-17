Pospíšil a jeho bekhend. Gól platí z obou stran, usmál se útočník Komety. Gulašiho pocítil…
Jsou hráči, kteří volí střelu bekhendem pouze v nejvyšší nouzi, a když dají tímto způsobem gól, pořádně neví jak. Pak jsou borci jako Kristián Pospíšil (29). Útočník mistrovské Komety má skvělou ránu forhendem i opačnou stranou hokejové čepele. Ukázkově to předvedl v nedělní bitvě s Třincem (4:3), kdy si pokryl puk, natlačil se před obránce a ostrým bekhendem zavěsil k tyči Kacetlovy branky.
Bekhend máte silný, co?
„Někdy si říkám, že radši budu střílet bekhendem a ne forhendem. Věřím si na to. Gól platí z obou stran.“ (úsměv)
Ta vaše gólová akce byla skvělá. Jak se vám povedlo dostat se za záda obránců?
„Bek soupeře mě vytlačoval. Já jsem byl hladový, chtěl jsem dát gól. Jsem rád, že mi to tam padlo a že jsem pomohl týmu k vítězství.“
Trenéři se shodli na tom, že se hrál v Brně výborný zápas ve skvělé atmosféře. Cítil jste to přímo z ledu stejně?
„Určitě. Na tento zápas jsme se chtěli poctivě připravit, abychom potěšili fanoušky a získali plný počet bodů. To se ukázalo i na samotné hře. I Třinec sem přijel zvítězit. Mám z toho velmi dobrý pocit. Utkání mělo parametry play off. Ukázali jsme, že už jsme na něj připraveni.“
Jak jste se cítili po repre pauze a kritice za Ligu mistrů, v níž Kometa nenastoupila ve zdaleka nejsilnější sestavě? Také vy jste ve Švédsku na osmifinále chyběl.
„Osobně mi přestávka moc pomohla. Myslím, že už se ví, že bojuju s nějakými zraněními. Teď už jsem zase stoprocentní, abych mohl podat výborný výkon. Ten čas mi pomohl.“
Nastoupíte v úterý v odvetě proti Lulea?
„To je ještě daleko. Za to jsou zodpovědní trenéři. To není můj byznys.“
Jak se cítíte v první lajně?
„Jsem rád, že pomáhám týmu. Víc si věřím. Je to na dobré cestě.“
V utkání jste měl konflikt s mladým útočníkem Ocelářů Petrem Sikorou. On je podobně rvavý typ jako vy, že?
„On je výborný, umí se s protihráči popichovat. Tohle je součást zápasu. Oba týmy tyto věci ukázaly.“
Váš spoluhráč Michal Gulaši odehrál 1100. duel v extralize. Řekněte o něm pár slov.
„Klobouk dolů, že odehrál tolik zápasů. To už není sranda. Pořád bojuje pro tým, což ho zdobí. Když působil v Českých Budějovicích, hráli jsme proti sobě. Oba jsme se na ledě pocítili. (úsměv) Jeho hra je stavěná na to, aby měl pořád na hlavě zelenou přilbu. Plní to stoprocentně.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|22
|12
|3
|1
|6
|68:53
|43
|2
Sparta
|25
|11
|3
|1
|10
|73:64
|40
|3
Pardubice
|22
|11
|2
|2
|7
|69:51
|39
|4
Mountfield
|21
|10
|4
|0
|7
|57:44
|38
|5
Brno
|22
|11
|1
|3
|7
|62:59
|38
|6
Plzeň
|22
|10
|2
|3
|7
|52:45
|37
|7
Liberec
|24
|11
|0
|4
|9
|59:58
|37
|8
Vítkovice
|23
|9
|3
|2
|9
|63:62
|35
|9
Č. Budějovice
|23
|10
|1
|2
|10
|67:64
|34
|10
Olomouc
|23
|10
|1
|1
|11
|51:59
|33
|11
K. Vary
|22
|9
|1
|2
|10
|55:61
|31
|12
M. Boleslav
|23
|8
|2
|1
|12
|47:54
|29
|13
Kladno
|23
|7
|2
|4
|10
|57:69
|29
|14
Litvínov
|23
|3
|2
|1
|17
|37:74
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž