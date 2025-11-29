Švédská hokejová tour na českém ledě. Rejdění v Plzni rozhodl Zámorský
Po dvou třetinách se vkrádaly myšlenky, jestli zápas nedopadne jako posledně. V prvním duelu Plzně doma s Libercem rozhodl jediný gól. O něj tentokrát Bílí Tygři vedli. „Před zápasem nám na poradě připomněli, jak to dopadlo. Jsme rádi, že jsme byli šťastnější a bereme dva body,“ svěřil se po vítězství 2:1 obránce Petr Zámorský, který po 16 sekundách prodloužení vystřelil extra bod pro Indiány.
Když na sebe narazí tyhle dva mančafty, nečekejte žádnou řachandu ani přestřelku. Ano, Plzeň za předchozí čtyři utkání nasypala soupeřům dvacet gólů. Jenže v duelech s Libercem jako by na český led zavítala švédská hokejová tour. Obrany jsou v pozoru. Hodně napadání, bruslení, dohraných soubojů. I strkanic. Hlavně nedostat gól, příliš neriskovat, hrát zodpovědně odzadu. Proto v jejich vzájemných bitvách nepadá moc gólů nikdy.
„Oba týmy jsou si hodně podobné. Bylo to urputné. Tlačili jsme se do brány, padl nám tam jeden vyrovnávací gól. V prodloužení to pak kluci dobře sehráli. Po buly jsme získali puk, což bylo důležité, dostali se k nim. Kluci tam vyrotovali, vyměnili si kotouč a krásně mě našli do volného prostoru. Měl jsem čas zamířit a už jsem si jen hlídal, ať mi do toho hráč přede mnou nevloží hůl,“ popisoval Zámorský.
A pak, že to nejde. Nicméně zprvu to bylo jen rejdění, které k ničemu nevedlo. Kdyby si hráči promíchali dresy, nikdo změnu ani nepostřehne. Indiáni jen lehce vystrkovali kopí, liberecké šelmy byly o něco smělejší, velkou šanci měli rychlonohý Zachar a po Galvasově ráně dorážel Sandberg. Oba vychytal Nick Malík.
Do branky hostů se postavil Štěpán Lukeš. Pod Ještěd zamířil v půlce října na hostování do konce sezony z Kladna. Za Liberec nastoupil začátkem listopadu v předehrávce proti Spartě, mezitím si odskočil taky do Chomutova. Teď byl zase zpátky. Podržel Tygry několika skvělými zákroky. Jako proti Schleissovi, po jehož výpadu poslal Liberec do vedení při signalizovaném faulu svou třináctou trefou v sezoně Radan Lenc, jenž se vytočil před Malíka a procedil pod ním puk.
„Snažil jsem se udržovat v zápase, protože jsem jich v poslední době moc neměl. Hrozně mi pomohl Chomutov, kde jsem naskočil dvakrát. Dodalo mi to zápasové tempo a šel jsem do utkání rozchytaný. Až ve třetí třetině toho na mě šlo víc. Cítím se dobře i v tréninku, což je super. Ale já chci vyhrát. Rozhodla jedna střela. Bohužel,“ povídal Lukeš.
Prohra v prodloužení mohla Tygry mrzet tím víc, že zůstávají v sezoně jediným týmem, jemuž se v extra čase ještě vyhrát nepovedlo. „Dvě třetiny jsme byli o trochu nebezpečnější, ve třetí domácí přidali a převzali aktivitu. Po vyrovnání se to mohlo překlopit na jakoukoli stranu. Mrzí nás, že jsme prohráli páté prodloužení a v sezoně v něm stále čekáme na druhý bod. Ale i ten jeden má velkou cenu, předvedli jsme kvalitní výkon. Máme dost tříbodových výher, z porážek v prodloužení neděláme vědu. Ale nějakou výhru v něm by to chtělo, zvlášť když je extraliga tak vyrovnaná. Určitě s tím chceme něco udělat, protože ty body navíc by nám třeba někdy mohly chybět,“ řekl liberecký kouč Jiří Kudrna.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|29
|13
|4
|1
|11
|87:72
|48
|2
Pardubice
|26
|13
|2
|3
|8
|79:58
|46
|3
Třinec
|26
|13
|3
|1
|9
|78:65
|46
|4
Plzeň
|26
|12
|3
|3
|8
|69:50
|45
|5
Liberec
|27
|13
|0
|5
|9
|68:64
|44
|6
Mountfield
|26
|11
|4
|1
|10
|68:56
|42
|7
Č. Budějovice
|27
|11
|3
|2
|11
|78:74
|41
|8
Brno
|26
|12
|1
|3
|10
|71:71
|41
|9
Vítkovice
|27
|11
|3
|2
|11
|70:77
|41
|10
K. Vary
|26
|12
|1
|2
|11
|65:69
|40
|11
Olomouc
|27
|11
|1
|2
|13
|57:74
|37
|12
M. Boleslav
|27
|9
|3
|2
|13
|53:64
|35
|13
Kladno
|27
|8
|3
|4
|12
|68:81
|34
|14
Litvínov
|27
|5
|2
|2
|18
|51:87
|21
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž