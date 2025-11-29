Předplatné

Vampola, Petružálek, Frodl a teď Jiskra. Sudí se zranil, zaskočil bratr útočníka Energie

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Kde jsou potíže s výplatami, Pavlát do extraligy? Co dál v Třinci s Růžičkou • Zdroj: isport.cz
Útočník Karlových Varů Vít Jiskra s bratrem, rozhodčím Štěpánem
Útočník Karlových Varů Vít Jiskra s bratrem, rozhodčím Štěpánem
Dominik Frodl s bratrem, rozhodčím Jakubem
Karlovarští hráči se radují z gólu v utkání proti Vítkovicím
Karlovarští hráči se radují z gólu v utkání proti Vítkovicím
Hokejistům Karlových Varů se dvakrát zpozdila výplata
8
Fotogalerie
Pavel Bárta
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Stejný zápas, dva sourozenci. Jen v různých rolích. Jeden hráč, druhý rozhodčí. Hokejisté Karlových Varů v pátečním 27. kole extraligy hostili Vítkovice. Domácí zvítězili 4:1, zápas nemohl dokončit čárový rozhodčí Patrik Augusta. Na začátku třetí třetiny ho odvezli do nemocnice s poraněnou pravou rukou. Několik minut pískali arbitři v trojici, než syna trenéra české dvacítky nahradil trochu nečekaný záskok. Štěpán Jiskra, mladší bratr útočníka Energie Víta Jiskry.

Rozpažujícího čárového nešťastně srazil na led útočník domácích Adam Lukošik, když vyvážel kotouč do útočného pásma. Po nepříjemném pádu zůstal Augusta chvíli ležet, než mu pomohli zamířit na střídačku. Po ošetření zmizel v útrobách stadionu a odjel na další vyšetření do špitálu. Dál pokračovali jen hlavní Antonín Jeřábek s Jiřím Ondráčkem a Lukáš Rampír na čáře, jehož zhruba po šesti minutách doplnil nečekaný náhradník.

V play off bývají na stadionu připraveni takzvaní „stand-by“ rozhodčí. Právě pro případ, kdyby se některému ze sudích něco přihodilo. V základní části pravidla dovolují nasadit i arbitra, který není na extraligové nominační listině, ale má registraci. Ve Varech se do pruhovaného dresu bez čísla převlékl Štěpán Jiskra, o tři roky mladší bratr Víta Jiskry, který nastupuje v útoku Energie.

Nepřihodilo se zdaleka poprvé, že se setkání hráče a rozhodčího na elitní úrovni stalo rodinnou záležitostí. Jiskrovi na sebe narazili už letos v srpnu během přípravného duelu Karlových Varů s Kladnem, které mladší z nich pískal dokonce jako hlavní. Čárový Jakub Frodl byl na ledě 16. září, kdy tým Energie přijel na Spartu a jeho sourozenec, brankář Dominik Frodl, vychytal vítězství 2:1.

Lukáš Kajínek je rovněž extraligový čárový a se svým bratrem se potkal v nejvyšší soutěži, když David Kajínek hrál ještě v obraně Liberce. Sourozencem Jaromíra Vampoly, který působil rovněž na elitní úrovni, je Petr Vampola, mistr světa z roku 2010. A Miroslav Petružálek má rodinné pouto s útočníkem Jakubem Petružálkem.

V září 2017 řídil zápas prvního kola v Brně, kam jeho bratr přijel jako hráč Třince, než se vrátil do Litvínova, odkud oba pocházejí. Jako hlavní arbitr se Petružálek rozhodl takovým setkáním raději vyhnout. „Už se to nebude opakovat, aby někdo neřešil brácha – nebrácha. Já vstoupím na led a je mi jedno, jestli tam hraje sourozenec, táta, máma. Dokázal jsem se od toho i tenkrát oprostit. Ale Česko je vážně malá země,“ vysvětlil tehdy.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta2913411187:7248
2Pardubice261323879:5846
3Třinec261331978:6546
4Plzeň261233869:5045
5Liberec271305968:6444
6Mountfield2611411068:5642
7Č. Budějovice2711321178:7441
8Brno2612131071:7141
9Vítkovice2711321170:7741
10K. Vary2612121165:6940
11Olomouc2711121357:7437
12M. Boleslav279321353:6435
13Kladno278341268:8134
14Litvínov275221851:8721
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů