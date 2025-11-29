Vampola, Petružálek, Frodl a teď Jiskra. Sudí se zranil, zaskočil bratr útočníka Energie
Stejný zápas, dva sourozenci. Jen v různých rolích. Jeden hráč, druhý rozhodčí. Hokejisté Karlových Varů v pátečním 27. kole extraligy hostili Vítkovice. Domácí zvítězili 4:1, zápas nemohl dokončit čárový rozhodčí Patrik Augusta. Na začátku třetí třetiny ho odvezli do nemocnice s poraněnou pravou rukou. Několik minut pískali arbitři v trojici, než syna trenéra české dvacítky nahradil trochu nečekaný záskok. Štěpán Jiskra, mladší bratr útočníka Energie Víta Jiskry.
Rozpažujícího čárového nešťastně srazil na led útočník domácích Adam Lukošik, když vyvážel kotouč do útočného pásma. Po nepříjemném pádu zůstal Augusta chvíli ležet, než mu pomohli zamířit na střídačku. Po ošetření zmizel v útrobách stadionu a odjel na další vyšetření do špitálu. Dál pokračovali jen hlavní Antonín Jeřábek s Jiřím Ondráčkem a Lukáš Rampír na čáře, jehož zhruba po šesti minutách doplnil nečekaný náhradník.
V play off bývají na stadionu připraveni takzvaní „stand-by“ rozhodčí. Právě pro případ, kdyby se některému ze sudích něco přihodilo. V základní části pravidla dovolují nasadit i arbitra, který není na extraligové nominační listině, ale má registraci. Ve Varech se do pruhovaného dresu bez čísla převlékl Štěpán Jiskra, o tři roky mladší bratr Víta Jiskry, který nastupuje v útoku Energie.
Nepřihodilo se zdaleka poprvé, že se setkání hráče a rozhodčího na elitní úrovni stalo rodinnou záležitostí. Jiskrovi na sebe narazili už letos v srpnu během přípravného duelu Karlových Varů s Kladnem, které mladší z nich pískal dokonce jako hlavní. Čárový Jakub Frodl byl na ledě 16. září, kdy tým Energie přijel na Spartu a jeho sourozenec, brankář Dominik Frodl, vychytal vítězství 2:1.
Lukáš Kajínek je rovněž extraligový čárový a se svým bratrem se potkal v nejvyšší soutěži, když David Kajínek hrál ještě v obraně Liberce. Sourozencem Jaromíra Vampoly, který působil rovněž na elitní úrovni, je Petr Vampola, mistr světa z roku 2010. A Miroslav Petružálek má rodinné pouto s útočníkem Jakubem Petružálkem.
V září 2017 řídil zápas prvního kola v Brně, kam jeho bratr přijel jako hráč Třince, než se vrátil do Litvínova, odkud oba pocházejí. Jako hlavní arbitr se Petružálek rozhodl takovým setkáním raději vyhnout. „Už se to nebude opakovat, aby někdo neřešil brácha – nebrácha. Já vstoupím na led a je mi jedno, jestli tam hraje sourozenec, táta, máma. Dokázal jsem se od toho i tenkrát oprostit. Ale Česko je vážně malá země,“ vysvětlil tehdy.
