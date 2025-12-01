Novák útočí ze spodních pozic: Snažím se zlepšovat a ukázat trenérovi, že chci hrát víc
Svoji životní bitvu vyhrál, hokejový útočník Pavel Novák porazil rakovinu a vrátil se k hokeji. Se silou buldoka před třemi roky skolil obávaného protivníka a dokázal se přesunout zpět mezi extraligové profesionály. Jeho současný boj oproti zmíněnému sváru vyznívá jako legrace, přesto se šikovný forvard snaží, seč mu síly stačí. Rád by se v Českých Budějovicích propracoval k zásadnější pozici, než kterou nyní okupuje.
V neděli sehrál povedený part, v Hradci Králové to byl on, kdo otevřel skóre a poslal České Budějovice v prvním dějství do vedení, brzy na něj navázal Jan Ordoš a hosté směřovali za body. Jenže se jim rozkutálely. A zbytečně. Tým kouče Ladislava Čiháka nechal soka přisát k naději vlastními velkými chybami.
„Kdyby nám někdo řekl, že v Hradci povedeme 2:0 po první třetině, určitě bychom to brali. Nechci se opakovat, ale už poněkolikáté v sezoně vedeme, jenže nejsme schopni zápasy dohrávat do konce. Minule jsem říkal, že se z toho musíme poučit, ale to si povídáme pořád. Pokud chceme hrát nahoře, musíme se to naučit a zvládat utkání dohrávat,“ okomentoval Pavel Novák obrat Východočechů na 4:2.
Porážka se kousala o to hůř, že domácí dostali k obratu pomocnou ruku. „První gól trošku smolný, chtěli jsme rozehrát a blbě se puk odrazil od protihráče. Stane se. Nemyslím si, že by nás to negativně ovlivnilo, měli jsme tam i dobré pasáže ve druhé třetině, ale ve třetí jsme dostali dva góly z předbrankového prostoru a o vedení přišli. Hradec si za tím šel, srovnal a nakonec vyhrál,“ rekapituloval Novák mrzutě.
Gól po téměř měsíci
Na páteční cennou výhru nad Spartou (3:1) tak padl stín. „Zase jsme to měli rozjeté na tři body, pak aspoň na bod, ale nemáme nic. Mrzí to,“ přiznal Novák. Motor mohl Hradec přeskočit a být šestý, takhle je v našlapané tabulce až devátý. „Extraliga je extrémně vyrovnaná, dneska nenarazíte na jediného slabšího soupeře, všechny týmy jsou hodně kvalitní,“ ví své třiadvacetiletý útočník.
Domů tak Novák cestoval aspoň s malou radostí – třetí trefou sezony, první od druhého listopadu. „Rychle jsme otočili hru, takhle to přesně chceme hrát. Filda Přikryl situaci pěkně vyhodnotil, dal mi nahrávku za obránce a já to zakončil,“ popsal úklid do branky Stanislava Škorvánka.
Bývalý juniorský reprezentant potřebuje, aby takových akcí podnikal mnohem víc a vytvořil si stálou pozici v budějovickém áčku. Sestava Motoru má hodně mladých chrtů, od nichž se očekává každoroční progres. U někoho to vychází líp, u někoho méně. Novák má za sebou angažmá v zámoří, patřil do organizace Minnesota Wild, za níž si zahrál na farmě v Iowě. Všechno potřebné v něm je, jen jde o to prodat veškerý potenciál.
V kolonce průměrného času na ledě u něj svítí údaj 10:47, z třístovek minut na ledě vydoloval bilanci 3+3, doma zapsal jednu asistenci, vše ostatní venku. Což má rovněž vliv na celkový obrázek Novákova příspěvku pro tým.
Nyní je zaparkovaný ve čtvrté formaci, míval už vyšší postavení. Logicky by se rád prodral výš. „Snažím se na sobě každý den pracovat, zlepšovat se a ukázat trenérovi, že chci hrát víc. To je jediný recept, který mohu mít,“ tvrdí Novák.
Velký duel vyhrál, teď je na řadě menší, ovšem pro jeho další hokejovou kariéru hodně důležitý.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|30
|14
|4
|1
|11
|89:73
|51
|2
Liberec
|28
|14
|0
|5
|9
|72:66
|47
|3
Pardubice
|27
|13
|2
|3
|9
|81:62
|46
|4
Třinec
|27
|13
|3
|1
|10
|79:67
|46
|5
Plzeň
|27
|12
|3
|3
|9
|69:51
|45
|6
Mountfield
|27
|12
|4
|1
|10
|72:58
|45
|7
Brno
|27
|13
|1
|3
|10
|75:74
|44
|8
K. Vary
|27
|13
|1
|2
|11
|67:70
|43
|9
Č. Budějovice
|28
|11
|3
|2
|12
|80:78
|41
|10
Vítkovice
|28
|11
|3
|2
|12
|70:80
|41
|11
Olomouc
|28
|12
|1
|2
|13
|58:74
|40
|12
Kladno
|28
|9
|3
|4
|12
|71:81
|37
|13
M. Boleslav
|28
|9
|3
|2
|14
|56:68
|35
|14
Litvínov
|28
|5
|2
|2
|19
|52:89
|21
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž