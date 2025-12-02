Hvězdy první půle základní části: nezmar Červenka, kouč Liberce i defenzivní tahoun z NHL
V našlapané olympijské sezoně za sebou rychle nechali polovinu základní části. Extraligové tabulce kraluje po trenérské rošádě Sparta, na záda jí dýchají Liberec, Pardubice a Třinec, zatímco na hluboké dno se propadl Litvínov. Kdo z hráčů ale zaujal od startu sezony nejvíce, kteří koučové odvádí nejlepší práci a který sportovní manažer neváhal sáhnout v rozeběhnuté soutěži k největším změnám? Deník Sport a web iSport zvolily vítěze individuálních trofejí, pokud by se udělovaly v půlce dlouhodobé fáze.
Nejlepší nováček
(hráč do 21 let, který hraje první kompletní extraligovou sezonu)
Petr Tomek (17), Karlovy Vary
Minulé úterý se v poledne oblékl do výstroje a s Karlovými Vary vyjel ke speciálnímu školnímu zápasu. Z tribun zaplněné Mattoni arény sledovali Petra Tomka žáci a studenti z nedalekých škol, mnozí věkem starší než nová hvězda Energie. Tomek si už v 16 letech podmanil extraligu. Drzostí, drajvem a skvělou střelou si nečekaně vybojoval místo na soupisce od prvního kola a už ho nepustil. Nejvíce zazářil dvougólovými večery proti Olomouci a Mladé Boleslavi, v dávání gólů zpomalil až po sedmnáctých narozeninách. Od trenérů dostává za předváděné výkony solidní prostor, důvěru má i na přesilovce. „Vůbec bych před měsícem nečekal, že se to může stát. Jsem strašně vděčný,“ zářil mladík v rozhovoru pro Sport v polovině září. Od té doby už se vyhoupl na osm gólů.
Další adepti:
Lukáš Strnad (21), Plzeň
Cestu mezi nejlepší si vyšlapal v prvoligové Slavii, v minulé sezoně hokej v Plzni poprvé okusil. Teď jede naplno, se šesti góly je na děleném třetím místě mezi klubovými kanonýry.
Krzysztof Macias (21), Vítkovice
Ve Vítkovicích se ukázal už v minulé sezoně, hned dal gól a střelecké choutky potvrzuje dál. Zaujal i bojovností, nebál se pustit do bitky s ranařem Johnem Ludvigem. Pro soupeře je nepříjemný.
Nejslušnější hráč
Niko Ojamäki (30), Kladno
Největší extraligový slušňák pochází z Finska. Mezi hráči, kteří strávili na ledě aspoň 300 minut, je Niko Ojamäki jediným bez pobytu na trestné lavici. Předsezonní posila Rytířů se pevně zabydlela v elitní formaci Kladna, mezi kolegy z útoku je druhá nejvytěžovanější. Přesto Ojamäki ještě ani jednou tým neoslabil. U ofenzivně laděného borce jde o velkou nadstavbu. Po pomalejším rozjezdu začal pravidelně bodovat, řídí kladenskou přesilovku a s 18 zápisy (5+13) je čtvrtý nejproduktivnější v týmu. Tristen Robins odehrál takřka totožnou porci jako jeho kolega z lajny, ale stihl už posbírat sedm dvouminutových flastrů, třetí do party Daniel Audette šel na trestnou dokonce jedenáctkrát. Ojamäki i v Česku potvrzuje svůj trend. Aspoň 10 trestných minut měl v dospělém hokeji jedinkrát.
Další adepti:
Jakub Flek (32), Kometa
Nebýt finského Rytíře, měl by brněnský kapitán další trofej. Hraje těžké situace, sbírá body, z extraligových útočníků dostal nejvíce minut na ledě. Přesto byl na trestné lavici jen jednou.
Filip Pavlík (33), Mladá Boleslav
Mohl by si odnést cenu pro nejslušnějšího beka. Po Filipu Pyrochtovi je druhým nevytěžovanějším obráncem Bruslařů, hraje velké minuty v oslabení. Přesto fauloval pouze jednou.
Nejlepší trenér
Jiří Kudrna (49), Liberec
Pod Ještědem prošel školou Patrika Augusty i Filipa Pešána, trpělivě vyčkával na šanci. Když jeho věhlasnější kolega zamířil do Pardubic, příznivci Tygrů se možná ptali, v čem bude Kudrnova cesta z pozice hlavního kouče jiná. Už znají odpověď. Pod devětačtyřicetiletým odborníkem získal Liberec sexy tvar, prezentuje se aktivně směrem vpřed, neúnavně napadá a má i pevnou defenzivní strukturu v čele s brankářem Petrem Kváčou. Na prvním místě je týmový duch. „Předně chci podotknout, že já osobně nic nevyhrávám,“ pronesl Kudrna, když byl dotázán na třetí sezonní vítězství nad někdejším spolupracovníkem Pešánem. Zásluhy rád přenechává hráčům. Po nedělním skalpu Dynama 4:2 se modrobílí vyšvihli už na druhé místo tabulky.
Jaroslav Bednář (expert Zimáku) o projevu Liberce: „Sympatické, mladé mužstvo. Kluci jsou draví, hrají agresivní a bruslivý hokej. Můžou být v play off problém pro velké týmy jako Pardubice, Třinec nebo Sparta.“
Další adepti:
Josef Jandač (57), Plzeň
Zástupce pragmatičtějšího přístupu, který má ovšem v extralize nadále své pevné místo. Zvláště pak u pracovité Plzně. Západočeši těží z Jandačova neúprosného stylu a náročné letní přípravy.
Jaroslav Nedvěd (56), Sparta
Hrdina po éře Pavla Grosse, která se ke konci přehoupla ve sparťanskou depresi. Nedvěd vyvětral kabinu, nalil hráčům do hlav sebedůvěru, zjednodušil herní řešení a stroj už zase šlape, jak má.
Nejaktivnější manažer
Tomáš Plekanec (43), Kladno
V roli sportovního ředitele je nováčkem, rozhodně se ale nebojí dělat velké tahy. Tomáš Plekanec musel v Kladně před sezonou vybudovat prakticky nový kádr, práce mu ani s prvním extraligovým kolem neskončila. Zatímco ostatní týmy sáhly spíš ke kosmetickým úpravám, legenda Montrealu dál stavěla úspěšný tým.
Plekanec přivedl na přestup v rozeběhnutém ročníku Tristena Robinse, Oscara Danska, Dušana Žovince a Wyatta Wylieho, další oživení inicioval kratšími hostováními a Martina Ryšavého získal do konce ročníku. I díky aktivitě sportovního šéfa se Rytíři zvedají. Ryšavý se rozstřílel, Robins je nejproduktivnější v týmu a slibně se jeví i nahrávač Wylie. Úplně zatím nepřesvědčil snad jen Dansk, kterého v posledních kolech jasně předčil Adam Brízgala.
Nejlepší cizinec
Nick Olesen (30), České Budějovice
Nelze jinak. Aktuálně druhý nejproduktivnější hráč extraligy v bodování dlouho vládl, než ho přeskočil zřejmě budoucí olympionik Jakub Flek z Brna. Opora Motoru čerpala v úvodu sezony z dánského obrození na mistrovství světa, kde se Olesen ve čtvrtfinále vrchovatou měrou podílel na senzačním postupu přes Kanadu. Chvílemi se zdálo, že gól dá i z šatny, byť právě ve výběru místa pro zakončení se hodně zlepšil. V létě o něj usilovaly zámořské organizace, ale největší smysl nakonec dávala smlouva s Motorem. Prodloužení kontraktu o další dva roky je z pohledu vedení majstrštyk. „Ozvalo se pár klubů, které projevily velký zájem. Potěšily mě. Ale proč odcházet, když se vám někde líbí a jste spokojený?“ nadhodil Olesen v rozhovoru pro Sport Magazín.
Další adepti:
Tristen Robins (24), Kladno
Čtyřiadvacetiletého rodáka z Británie s kanadským pasem lze právem považovat za největší letošní podpisovou trefu mezi cizinci. Kladnu v elitní formaci dodal šmrnc i 22 bodů (10+12).
Anthony Nellis (31), Vítkovice
Vysoký standard si udržel i v druhé extraligové sezoně. Ofenzivní lídr Ostravanů se blýskl už v prvním kole pěti body proti Varům, od té doby se zaháknul v elitní šestce bodování.
Nejlepší brankář
Nick Malík (23), Plzeň
Indiány udržoval při životě v minulé sezoně stejně jako v tomto ročníku. Může se zdát, že se zlepšením hry celého mužstva na něm už neleží takový náklad. Plzeň se zlepšila v defenzivě, ale dál se jí drží utrápená koncovka. Sedm gólů Litvínovu a Vítkovicím byly vzácné výjimky. Defenzivně laděnému týmu chybí šutér, rozdílového hráče však má za zády. Ve 23 letech si počíná mazácky. Nic ho nerozhodí, jeho výkony nejsou jak kyvadlo. Umí mužstvo podržet, v klíčové chvíli vykouzlit zákrok pro televizní highlighty. Zapojuje se do hry, jako on nerozehrává žádný jiný gólman. Třikrát uhájil nulu, nedostal víc než čtyři branky. Před čtyřmi lety odmítl dvacítky, což mu současná hokejová vrchnost nezapomíná. Jinak by neměla nic proti jeho nominaci do reprezentace.
Další adepti:
Jakub Kovář (37), Sparta
Ozářil spoustu duelů Sparty, chytil nový vítr a prodloužil smlouvu. S úspěšností zákroků 93,16 % je nejlepší v soutěži. „Za ty necelé čtyři roky tady se po brankářské stránce cítím nejlíp,“ přiznal.
Dominik Frodl (29), Karlovy Vary
Úvod sezony patřil Marku Mazancovi, jenže se svezl s nezdary Třince. „Frodo“ vyvedl Karlovarské z Mordoru. Ale o sobě moc nemluví: „Když plníme, co máme, jsme výborný tým,“ připomněl.
Nejlepší defenzivní obránce
Mark Pysyk (33), Sparta
Tenhle kauf se od začátku vyvedl. Bývalý hráč Buffala, Floridy, Dallasu nebo Detroitu není typem zadáka, jehož okamžitě rozpoznáte i bez jmenovky na zádech. Jenže právě v nenápadnosti, účelnosti a jednoduchosti je jeho ohromná síla. Spartě dodal klid, na který nebyla zvyklá. V prostoru kolem branky prakticky nechybuje v rozehrávce, do ran soupeře obětavě vystavuje tělo, většinu útočníků zastaví bez použití hrubé síly, takže může rovnou s pukem nakládat směrem vpřed. Vyjímá se i v poněkud haněné statistice plus/minus, která možná není ze sta procent objektivní, ale hodnota +17 nemůže být dílem náhody. Až půjde Sparta bránit těsný náskok v koncovkách klíčových bojů play off, vězte, že Pysyk na ledě nebude scházet.
Mark Pysyk (bek Sparty) o podpisu smlouvy v Praze: „Tento tým chce vyhrávat. Vždycky chcete skončit v mužstvu, které míří na úspěchy. To byl první důvod, proč jsem podepsal. Sparta je dobrou organizací, má historii.“
Další adepti:
Dávid Mudrák (24), Mountfield HK
Když se Mudrák Hradci nedávno upsal do roku 2028, fanoušci nevykupovali dresy, ale vedení vědělo, že udrželo pevný pilíř defenzivy. Navíc umí zahrozit v obou směrech.
Michal Gulaši (39), Kometa
Gulaši je obrannou stálicí, opět vládne Radegast indexu pro největší obětavce. Hraje tvrdě, ale čistě, protože když u něj odmažete vyhecovaný zápas se Spartou (25 trestných minut), má jen dva fauly.
Nejlepší ofenzivní obránce
Jan Košťálek (30), Pardubice
Čekalo se, že v nabitých Pardubicích může mít honičku, aby se vůbec dostal na přesilovku. Dynamo ještě v minulé sezoně Košťálka nepotřebovalo a uvolnilo ho k hostování do Vítkovic. Navíc s návratem na starou adresu to nevypadalo nadějně. „Klíčové pozice ofenzivních beků máme obsazené. Myslím, že si bude spíš hledat místo, které odpovídá jeho představám. U nás takový prostor mít nebude,“ řekl v únoru Sportu majitel Dynama Petr Dědek. O deset měsíců později je Košťálek jeho chloubou a reálně usiluje o ZOH, když za 26 zápasů sebral úctyhodných 23 bodů (9+14), z toho 15 v přesilovkách. Stojí za tím i reprezentační asistent Marek Židlický. „Poslední dva roky, co je v nároďáku, se snaží se mnou hodně pracovat,“ přiznal lídr bodování beků.
Další adepti:
Libor Zábranský (25), Kometa
Zábranský by klidně mohl získat cenu největšího obranného univerzála. Jako první z beků vystoupal na deset branek, ale pověstná je i jeho práce při oslabení. Dopředu je ovšem silný.
Petr Zámorský (33), Plzeň
Zámorskému pomohla konkurence v podobě Stuarta Percyho i dalších ofenzivních beků a za Indiány válí. Trenér Josef Jandač u něj už takovou produkci snad ani neočekával.
Nejlepší ofenzivní útočník
Jakub Flek (32), Kometa
Chytil formu jako hrom. Po ledě se prohání jak messenger na skútru v hustém provozu, než přeřadí na vyšší rychlost a pláchne všem. Tohle se o něm ví dávno, své limity však zvedá ještě výš. Brněnský kapitán není vyloženě ofenzivní žihadlo, ale pokud má možnost, pálí za všech situací, z každé pozice. A trefuje se. Nejlepší zápas v tomto směru prožil v polovině října v Litvínově, kde dal svůj druhý hattrick za Kometu a připsal si čtyři body. Nejvytíženější útočník soutěže s 19 zásahy odskočil v hitparádě extraligových střelců. Pětkrát skóroval v přesilovce, dvakrát v oslabení. S celkem 29 body z 27 zápasů si trůní v čele produktivity. Přitom jen ve třech případech se nejednalo o tzv. primární body, tedy buď gól, nebo první asistenci.
Další adepti:
Filip Chlapík (28), Sparta
Se 116 pokusy je zdaleka nejpilnějším střelcem v soutěži. S úspěšností 7,76 % se moc nepochlapil. Ale třeba litvínovský Ondřej Kaše je na tom podobně. Osm z devíti gólů dal Chlapík v přesilovce.
Roman Červenka (39), Pardubice
Tenhle borec zapomněl na datum narození. Pořád produktivní, na ledě ho poznáte na první pohled. V Pardubicích se musí modlit, aby se nastavil a vydržel. V reprezentaci taky.
Nejužitečnější hráč
Roman Červenka (39), Pardubice
Na začátku sezony nad ním visel drobný otazník. Bude i krátce před čtyřicátými narozeninami tak dominantní? Reprezentační kapitán dal všem pochybovačům rychle ráznou odpověď. V přípravě odehrál kvůli zdravotním problémům jen tři střídání na ledě Mladé Boleslavi, Dynamu chyběl i v úvodu ročníku. Do akce se vrátilo číslo 19 až koncem září a od té doby Pardubice táhne. Za zápas průměrně pobere 1,4 bodu, napříč celou soutěží se mu nikdo neblíží. I díky tomu už je Červenka v extraligovém bodování třetí, přestože odehrál i o deset utkání méně než jiní hráči. Nad výkony veterána si může mnout ruce pardubický kouč Filip Pešán i reprezentační trenér Radim Rulík. Tahoun si nahlas říká o olympijskou nominaci, v kariéře by si zaslouženě zahrál už na pátých hrách.
Další adepti:
Jakub Flek (32), Kometa
Kapitán úřadujících mistrů vyšlápl za bodově nejvydařenější sezonou v kariéře. Jediný kromě Romana Červenky má víc než bod na zápas, Kometa je na výkonech jeho lajny hodně závislá.
Ondřej Kaše (30), Litvínov
Vynechal dvanáct zápasů, proto není v produktivitě tak vysoko, jak je zvykem. Pro tápající Litvínov je ale zcela zásadní. Verva s Kašem a bez něj, to jsou dva rozdílné týmy. Málokdo má na mužstvo takový vliv.