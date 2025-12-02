Kubiesa přináší dravost i energii, pomohla mu první liga. Povolají ho na MS „20“?
V extralize si vede víc než solidně, přestože na premiérový kanadský bod stále čeká. Útočník Matěj Kubiesa (19) hru Ocelářů zrychlil, pozvedl a přidal do ní energii. V domácích duelech s Olomoucí a Spartou mu to s Patrikem Hrehorčákem a Milošem Romanem klapalo. I proto jej nadcházející mistrovství světa juniorů pravděpodobně nemine. „Čekám na nominaci. Buď tam budu, nebo nebudu. Snažím se soustředit na své výkony v Třinci, to je pro mě hlavní,“ má jasno talent.
Českou nejvyšší soutěž si poprvé zahrál v minulé sezoně, kdy za třinecké Oceláře debutoval 28. ledna v Českých Budějovicích. Na další šanci si v dresu s drakem na prsou počkal osm měsíců. Nyní Matěj Kubiesa nastoupil za Slezany už potřetí za sebou, v nedělním souboji se Spartou navíc strávil na ledě rovných deset minut.
Do zkušené třinecké sestavy, v níž je i kvůli zranění Petra Sikory suverénně nejmladším hráčem, vnáší svěží vítr. Když je na ledě, poznáte to. Bojuje, rve se, sráží se a zároveň se snaží využít svůj klenot, kterým je prudká a přesná střela. Zatím správně zacílil jen v 15. kole na Spartě, kde jeho gól nakonec neplatil. Zrušila ho trenérská výzva.
„Pořád na to čekám, ale snažím se tomu jít naproti. Snad to přijde co nejdřív,“ přeje si talentovaný forvard. „Chci hrát rychle, využívat střelu, kterou mám dobrou a také hrát přímočaře i jednoduše. Musím se tlačit do brány, dělat černou práci a pomoct týmu.“
Uplynulé dvě utkání odehrál Kubiesa po boku Miloše Romana a Patrika Hrehorčáka. Nově složená třetí letka přispěla k páteční výhře 5:2 nad Olomoucí gólem. „Myslím si, že si rozumíme. Máme dobrý pohyb a jsme dobří bruslaři, takže se snažíme na ledě doplňovat a hrát přímočaře,“ hlásí Kubiesa, jehož přínos si pochvaluje i spoluhráč Hrehorčák. „On je výborný hokejista. Je jenom otázkou času, kdy mu tam první gól padne,“ myslí si slovenský reprezentant.
Frýdek mi pomohl v sebevědomí
O větší prostor si Kubiesa říká už od začátku sezony. Předtím, než pravidelně začal naskakovat v Třinci, odehrál i dvacet utkání v Maxa lize. Za partnerský Frýdek-Místek v nich posbíral pětadvacet kanadských bodů, čímž se zařadil mezi nejproduktivnější hráče soutěže.
„Nějaký skok oproti první lize to je, v extralize jsou přece jen všichni hráči silovější, rychlejší a rychleji přemýšlí. Také skills jsou tady na vyšší úrovni. Snažím se na to adaptovat, jak nejrychleji můžu. Chci být platným členem týmu,“ nezastírá.
„Frýdek mi určitě pomohl v sebevědomí, na ledě se cítím dobře. I moje hra se postupem času zvedla, takže jsem rád, že jsem tam mohl hrát. Jsou tam prvky chlapského hokeje, že hráči jsou silnější a rychlejší než v juniorce, takže mezistupeň to určitě je,“ doplňuje Kubiesa.
Všeobecně se předpokládá, že prosincové mistrovství světa juniorů ve Spojených státech amerických jej nemine. Na poslední reprezentační akci dvacítky v Piešťanech dokonce nastupoval vedle klubového spoluhráče Sikory. „Se Sikim se známe už delší dobu, od nějaké osmé nebo sedmé třídy. Já jsem si tu spolupráci pochvaloval,“ dodává Kubiesa.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|30
|14
|4
|1
|11
|89:73
|51
|2
Liberec
|28
|14
|0
|5
|9
|72:66
|47
|3
Pardubice
|27
|13
|2
|3
|9
|81:62
|46
|4
Třinec
|27
|13
|3
|1
|10
|79:67
|46
|5
Plzeň
|27
|12
|3
|3
|9
|69:51
|45
|6
Mountfield
|27
|12
|4
|1
|10
|72:58
|45
|7
Brno
|27
|13
|1
|3
|10
|75:74
|44
|8
K. Vary
|27
|13
|1
|2
|11
|67:70
|43
|9
Č. Budějovice
|28
|11
|3
|2
|12
|80:78
|41
|10
Vítkovice
|28
|11
|3
|2
|12
|70:80
|41
|11
Olomouc
|28
|12
|1
|2
|13
|58:74
|40
|12
Kladno
|28
|9
|3
|4
|12
|71:81
|37
|13
M. Boleslav
|28
|9
|3
|2
|14
|56:68
|35
|14
Litvínov
|28
|5
|2
|2
|19
|52:89
|21
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž