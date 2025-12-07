ONLINE: Sparta hájí první místo proti Varům, Liberec hraje v Litvínově. Motor hostí Dynamo
Smoleňák je nejlepší agent. 350 tisíc za dva dny, kdo to dokáže? • Zdroj: isport.cz
Hokejová Tipsport extraliga se s víkendem loučí kompletním 30. kolem. Vedoucí Sparta po konci dlouhého venkovního tripu hraje doma s Karlovými Vary, proti kterým hájí první místo. Pomýšlet na posun do čela může Liberec, který startuje v Litvínově. Vítkovice čelí mistrovské Kometě. Na programu jsou také zápasy v Hradci Králové, Českých Budějovicích, Třinci a Olomouci. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|31
|14
|4
|1
|12
|90:76
|51
|2
Liberec
|29
|15
|0
|5
|9
|77:69
|50
|3
Pardubice
|28
|14
|2
|3
|9
|86:64
|49
|4
Třinec
|29
|14
|3
|1
|11
|88:73
|49
|5
Mountfield
|29
|12
|5
|1
|11
|76:66
|47
|6
Brno
|28
|14
|1
|3
|10
|78:75
|47
|7
Plzeň
|28
|12
|3
|4
|9
|71:54
|46
|8
K. Vary
|28
|14
|1
|2
|11
|71:72
|46
|9
Vítkovice
|30
|12
|3
|2
|13
|76:87
|44
|10
Č. Budějovice
|29
|11
|4
|2
|12
|83:80
|43
|11
Olomouc
|30
|13
|1
|2
|14
|65:79
|43
|12
Kladno
|29
|9
|3
|5
|12
|73:84
|38
|13
M. Boleslav
|29
|9
|3
|2
|15
|58:73
|35
|14
Litvínov
|29
|5
|2
|2
|20
|54:94
|21
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž