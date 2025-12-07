Řepík po návratu slyšel vtípky: Olympiádu už mám jasnou. Bude volat Rulíkovi?
Dres hokejové Sparty naposledy oblékl 9. listopadu při domácí výhře nad Libercem. Od té doby laboroval Michal Řepík se zraněním. Bez dvou dnů po měsíci se vrátil do sestavy ve velkém stylu. Pod vítězství 6:1 nad Karlovými Vary se podepsal dvěma góly, hattrick nebyl daleko. „Ještě tam byla jedna šance, už jsem byl blízko a nestačil to zvednout přes beton. Pak už jsem nic víc neměl. Škoda, ale bereme tři body, což je důležitější,“ vyprávěl zkušený útočník po zápase.
Zdravotně už jste po zranění úplně v pořádku?
„Jo, zdravotně dobré, kondičně tak na devadesát procent. Hyčmen (Tomáš Hyka) nám vypadl ze sestavy a byl jsem rád, že jsem do toho mohl skočit ještě před tím, než začne repre pauza. Navíc tady doma.“
Na ledě z vás čišela velká chuť do hokeje.
„Pauza byla dlouhá, těšil jsem se, až skočím do zápasu. Vyšlo to tak, že jsem si mohl zahrát ještě před repre pauzou, což mi pomůže. Jsem rád, že jsme vyhráli.“
Po vašem druhém gólu bylo vidět na kostce, jak se smějete. Vyslechl jste si nějaký vtípek od spoluhráčů?
„Něco od Zelího (Jakuba Zelenky) z videa. Hlásil tam, že mám olympiádu už jasnou. Tak jsem tam na něj mával. Bylo to ze srandy. Ale dneska nám to šlo, kontrolovali jsme celý zápas.“
Nebudete ještě volat Radimu Rulíkovi, aby vás dodatečně nominoval?
„Ne, já nikomu určitě volat nebudu. Chyběl jsem dlouho, měl jsem do toho chuť. Kluci zvládli výborně venkovní zápasy a po dlouhé době jsme si zahráli tady doma. Věděli jsme, že nás čeká nepříjemný soupeř, který vyhrál pětkrát za sebou, a víme, že s nimi nemáme moc dobrou bilanci. O to je to sladší, že se nám to povedlo.“
Těší vás, že jste dokázali ukončit sérii domácích proher s Vary?
„Tak ukončit… My hlavně chceme vyhrát každý zápas, je jedno, proti komu to je. Věděli jsme naši bilanci s Karlovými Vary, jak to bylo letos, minulou sezonu. Ale že bychom se o tom nějak extra bavili, to ne. Chtěli jsme vyhrát po dlouhé době doma. O to sladší to bylo.“
Výsledek 6:1 vypadá hodně dominantně.
„Zápas jsme kontrolovali. Nějaké šance samozřejmě měli, gól nám dali při přesilovce. Jinak se dá říct, že kontrola z naší strany. Bylo to dobře odbojované, dobré oslabení a dobrý týmový výkon.“
Byly pro vás Karlovy Vary strašák?
„Nebavili jsme se o tom před zápasem, ale víme, že to není náš oblíbený soupeř, že se nám s nimi nedaří. Proto jsme rádi, že se nám to povedlo takovým výsledkem.“
Čím jsou nepříjemní?
„Jsou mladí, živelní a hrají hodně na brejky. Mají tam šikovné hráče a mají i silné přesilovky. Věděli jsme, co nás čeká, a dobře jsme se na ně připravili.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|32
|15
|4
|1
|12
|96:77
|54
|2
Pardubice
|29
|15
|2
|3
|9
|92:67
|52
|3
Třinec
|30
|15
|3
|1
|11
|93:75
|52
|4
Mountfield
|30
|13
|5
|1
|11
|81:70
|50
|5
Liberec
|30
|15
|0
|5
|10
|79:72
|50
|6
Brno
|29
|14
|1
|3
|11
|81:79
|47
|7
Vítkovice
|31
|13
|3
|2
|13
|80:90
|47
|8
Plzeň
|29
|12
|3
|4
|10
|75:59
|46
|9
K. Vary
|29
|14
|1
|2
|12
|72:78
|46
|10
Olomouc
|31
|14
|1
|2
|14
|69:80
|46
|11
Č. Budějovice
|30
|11
|4
|2
|13
|86:86
|43
|12
Kladno
|30
|9
|3
|5
|13
|74:88
|38
|13
M. Boleslav
|30
|9
|3
|2
|16
|60:78
|35
|14
Litvínov
|30
|6
|2
|2
|20
|57:96
|24
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž