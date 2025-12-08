Předplatné

Král Červenka! Proč chybí Tomek (17) na MSJ? Průšvih Zlína, Zdráhal na přestup

Video placeholder
Zimák ŽIVĚ: Král Červenka! Proč chybí Tomek (17) na MSJ? Průšvih Zlína, Zdráhal na přestup • Zdroj: isportTV
Tahoun Dynama Roman Červenka oslavuje gól
Hokejisté Sparty se radují ze vstřelené branky
Hokejisté Litvínova i potřetí v sezoně porazili Liberec
Hokejisté Vítkovic porazili Kometu 4:3
Útočník Sparty Michal Řepík oslavuje gól po návratu z marodky
Hokejisté Litvínova i potřetí v sezoně porazili Liberec
David Moravec junior proti Kometě vstřelil svůj první extraligový gól
38
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Pondělní Zimák ŽIVĚ nabídl další příval aktuálních hokejových novinek. Sestava redaktorů iSportu Patrik Czepiec, Miroslav Horák, Michal Koštuřík a Filip Ardon spolu s expertem Jaroslavem Bednářem probrala formu Pardubic i střelce hattricku Romana Červenky. V první lize tápou Zlín i béčko Dynamoa, o patro výš nejsou v pohodě Vítkovice.

  • Kterému hráči Ostravanů by pomohl přestup?

  • Je známá nominace na MS U20, v níž schází extraligový objev Petr Tomek z Varů. Měl jet?

  • A loví se ještě talenti na Kladně?

 

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta3215411296:7754
2Pardubice291523992:6752
3Třinec3015311193:7552
4Mountfield3013511181:7050
5Liberec3015051079:7250
6Brno2914131181:7947
7Vítkovice3113321380:9047
8Plzeň2912341075:5946
9K. Vary2914121272:7846
10Olomouc3114121469:8046
11Č. Budějovice3011421386:8643
12Kladno309351374:8838
13M. Boleslav309321660:7835
14Litvínov306222057:9624
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů