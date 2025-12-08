Král Červenka! Proč chybí Tomek (17) na MSJ? Průšvih Zlína, Zdráhal na přestup
Pondělní Zimák ŽIVĚ nabídl další příval aktuálních hokejových novinek. Sestava redaktorů iSportu Patrik Czepiec, Miroslav Horák, Michal Koštuřík a Filip Ardon spolu s expertem Jaroslavem Bednářem probrala formu Pardubic i střelce hattricku Romana Červenky. V první lize tápou Zlín i béčko Dynamoa, o patro výš nejsou v pohodě Vítkovice.
Kterému hráči Ostravanů by pomohl přestup?
Je známá nominace na MS U20, v níž schází extraligový objev Petr Tomek z Varů. Měl jet?
A loví se ještě talenti na Kladně?
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|32
|15
|4
|1
|12
|96:77
|54
|2
Pardubice
|29
|15
|2
|3
|9
|92:67
|52
|3
Třinec
|30
|15
|3
|1
|11
|93:75
|52
|4
Mountfield
|30
|13
|5
|1
|11
|81:70
|50
|5
Liberec
|30
|15
|0
|5
|10
|79:72
|50
|6
Brno
|29
|14
|1
|3
|11
|81:79
|47
|7
Vítkovice
|31
|13
|3
|2
|13
|80:90
|47
|8
Plzeň
|29
|12
|3
|4
|10
|75:59
|46
|9
K. Vary
|29
|14
|1
|2
|12
|72:78
|46
|10
Olomouc
|31
|14
|1
|2
|14
|69:80
|46
|11
Č. Budějovice
|30
|11
|4
|2
|13
|86:86
|43
|12
Kladno
|30
|9
|3
|5
|13
|74:88
|38
|13
M. Boleslav
|30
|9
|3
|2
|16
|60:78
|35
|14
Litvínov
|30
|6
|2
|2
|20
|57:96
|24
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž