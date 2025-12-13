Bráchovi na Spartě hrozně fandím. Doufám, že nezpyšní, vtipkuje Nedvěd
Od dorostu až do áčka pražské Sparty. Z extraligového suterénu až na první flek tabulky. Jaroslav Nedvěd nastoupil se svými svěřenci do výtahu a ze sklepení vyrazil na půdu. Enormní skok ostře sledovaného týmu je u bratrů Nedvědových věčné téma, byť starší z dua zase tolik času na pokec nemá.
Každopádně Petru Nedvědovi imponuje, v jakém stylu o dva roky starší sourozenec Spartu se svými kolegy probudil. „Hlavně se mi líbí, že jde cestou od píky. Začal u mládeže, šel postupně nahoru. Přes druhou ligu v Letňanech do první ligy v Litoměřicích. A proč to nepřiznat, šel na to přesně obráceně než já. Já dostal pozici GM u nároďáku jen díky úspěšné hokejové kariéře, aniž bych předtím prožil třeba klubovou zkušenost. To samé Růča. Hokej sice máme načtený, hráli jsme ho všude možně po světě, ale dostali jsme top džob, aniž bychom si museli postupně tu cestičku vyšlapat. Tak to je,“ popisuje Petr Nedvěd upřímně rozdíly mezi jeho funkcionářskou kariérou a bratrovou.
Vydřené roky u dorostu či juniorů nebo mimo veliký profesionální svět nyní Jaroslav Nedvěd naplno prodává u rudého áčka. Mnozí jiní trenéři, kteří nemají takovou historii, na to pak nezřídka dojedou. Chybí jim potřebný základ trenérské dřiny. „Brácha má za sebou dlouhé roky práce ve všech možných kategoriích a na různých místech, prošel si doslova vším, odvedl obrovský kus práce. Což je podle mě strašně důležité a pro něj veliká přidaná hodnota. Doufám, že nezpyšní,“ směje se.
Po odchodu Pavla Grosse se na svůj bývalý klub zase poctivě dívá. „Nebudu lhát, od té doby Spartu sleduju v podstatě každý zápas. Třeba i tehdy, když jsem u moře na Mykonosu,“ usmívá se při zmínce svého sídla na ostrově v Egejském moři.
Role se rázem vyměnily. Donedávna to byl Petr Nedvěd s pracovním úvazkem mezi hokejovou smetánkou, nyní je to na bratrovi. V dohledné době se na tom asi nic měnit nebude, byť je otázkou další fungování GM Jiřího Šlégra u národního mužstva od příští sezony. V ní, jak známo, bude naplno majitelem extraligového Litvínova. „Vždycky říkám, že si nechávám otevřená dvířka a předem se ničemu nebráním. Ale je tady jedno obrovské Ale. A tím je moje malá princezna,“ zmiňuje pětiletou dceru Naomi, o níž se láskyplně stará.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|32
|15
|4
|1
|12
|96:77
|54
|2
Pardubice
|29
|15
|2
|3
|9
|92:67
|52
|3
Třinec
|30
|15
|3
|1
|11
|93:75
|52
|4
Mountfield
|30
|13
|5
|1
|11
|81:70
|50
|5
Liberec
|30
|15
|0
|5
|10
|79:72
|50
|6
Brno
|29
|14
|1
|3
|11
|81:79
|47
|7
Vítkovice
|31
|13
|3
|2
|13
|80:90
|47
|8
Plzeň
|29
|12
|3
|4
|10
|75:59
|46
|9
K. Vary
|29
|14
|1
|2
|12
|72:78
|46
|10
Olomouc
|31
|14
|1
|2
|14
|69:80
|46
|11
Č. Budějovice
|30
|11
|4
|2
|13
|86:86
|43
|12
Kladno
|30
|9
|3
|5
|13
|74:88
|38
|13
M. Boleslav
|30
|9
|3
|2
|16
|60:78
|35
|14
Litvínov
|30
|6
|2
|2
|20
|57:96
|24
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž