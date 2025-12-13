Předplatné

Bráchovi na Spartě hrozně fandím. Doufám, že nezpyšní, vtipkuje Nedvěd

Od dorostu až do áčka pražské Sparty. Z extraligového suterénu až na první flek tabulky. Jaroslav Nedvěd nastoupil se svými svěřenci do výtahu a ze sklepení vyrazil na půdu. Enormní skok ostře sledovaného týmu je u bratrů Nedvědových věčné téma, byť starší z dua zase tolik času na pokec nemá.

Každopádně Petru Nedvědovi imponuje, v jakém stylu o dva roky starší sourozenec Spartu se svými kolegy probudil. „Hlavně se mi líbí, že jde cestou od píky. Začal u mládeže, šel postupně nahoru. Přes druhou ligu v Letňanech do první ligy v Litoměřicích. A proč to nepřiznat, šel na to přesně obráceně než já. Já dostal pozici GM u nároďáku jen díky úspěšné hokejové kariéře, aniž bych předtím prožil třeba klubovou zkušenost. To samé Růča. Hokej sice máme načtený, hráli jsme ho všude možně po světě, ale dostali jsme top džob, aniž bychom si museli postupně tu cestičku vyšlapat. Tak to je,“ popisuje Petr Nedvěd upřímně rozdíly mezi jeho funkcionářskou kariérou a bratrovou.

Vydřené roky u dorostu či juniorů nebo mimo veliký profesionální svět nyní Jaroslav Nedvěd naplno prodává u rudého áčka. Mnozí jiní trenéři, kteří nemají takovou historii, na to pak nezřídka dojedou. Chybí jim potřebný základ trenérské dřiny. „Brácha má za sebou dlouhé roky práce ve všech možných kategoriích a na různých místech, prošel si doslova vším, odvedl obrovský kus práce. Což je podle mě strašně důležité a pro něj veliká přidaná hodnota. Doufám, že nezpyšní,“ směje se.

Po odchodu Pavla Grosse se na svůj bývalý klub zase poctivě dívá. „Nebudu lhát, od té doby Spartu sleduju v podstatě každý zápas. Třeba i tehdy, když jsem u moře na Mykonosu,“ usmívá se při zmínce svého sídla na ostrově v Egejském moři.

Role se rázem vyměnily. Donedávna to byl Petr Nedvěd s pracovním úvazkem mezi hokejovou smetánkou, nyní je to na bratrovi. V dohledné době se na tom asi nic měnit nebude, byť je otázkou další fungování GM Jiřího Šlégra u národního mužstva od příští sezony. V ní, jak známo, bude naplno majitelem extraligového Litvínova. „Vždycky říkám, že si nechávám otevřená dvířka a předem se ničemu nebráním. Ale je tady jedno obrovské Ale. A tím je moje malá princezna,“ zmiňuje pětiletou dceru Naomi, o níž se láskyplně stará.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta3215411296:7754
2Pardubice291523992:6752
3Třinec3015311193:7552
4Mountfield3013511181:7050
5Liberec3015051079:7250
6Brno2914131181:7947
7Vítkovice3113321380:9047
8Plzeň2912341075:5946
9K. Vary2914121272:7846
10Olomouc3114121469:8046
11Č. Budějovice3011421386:8643
12Kladno309351374:8838
13M. Boleslav309321660:7835
14Litvínov306222057:9624
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

