Pardubická hala utichla, Macuh se po ráně nehýbal, na nosítkách jej odvezli z ledu

Olomoucký útočník Rok Macuh je odvážen z ledu po tvrdém nárazu
mir
Tipsport extraliga
K velice nepříjemné nehodě došlo na pardubickém ledě při dnešní extraligové předehrávce mezi Dynamem a Olomoucí. Všichni hokejoví fanoušci nyní posílají sílu Roku Macuhovi, jenž po střetu s Janem Mandátem zůstal bezvládně ležet na ploše a po prvotním ošetření byl odvezen na nosítkách do útrob enteria arény.

Za velkého ticha ve slušně zaplněné pardubické hale se odehrával boj o zdraví olomouckého útočníka, který shodou okolností krátce před osudovou srážkou vstřelil první gól Hanáků, jímž snížil na 1:3. Za pouhých 23 sekund už však nevěděl o sobě poté, co jej u mantinelu zastavil Mandát. Jednalo se o tvrdý hit toho charakteru, po kterém vám půlka hokejové veřejnosti řekne, že šlo o čisté zastavení soupeře, zatímco druzí mají také jasno: jasný faul. Sudí Šír s Mejzlíkem se během Macuhova ošetřování vydali k přezkumu celé situace a nakonec Mandátovi udělili pětiminutový postih s odchodem do kabin. Trenér Dynama Filip Pešán si vyžádal vysvětlení od arbitra Šíra, evidentně s trestem nesouhlasil.

Hosté v následné převaze korigovali na 2:3 a vrátili se do duelu, který rozjeli naprosto katastrofálně. Hanáci už v 18. sekundě prohrávali, ve čtvrté minutě byli zatížení dvojnásobným mankem a na přestávku odcházeli za stavu 0:3. To už však neplatí, svěřenci Róberta Petrovického se plnohodnotně vrátili do zápasu.

Ten však není zdaleka tak důležitý jako boj o zdraví slovinského útočníka.

32

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta3215411296:7754
2Mountfield3114511186:7253
3Pardubice291523992:6752
4Třinec3115311295:8052
5Liberec3015051079:7250
6Plzeň3013341078:6049
7Brno2914131181:7947
8Vítkovice3213321481:9347
9K. Vary2914121272:7846
10Olomouc3114121469:8046
11Č. Budějovice3011421386:8643
12Kladno309351374:8838
13M. Boleslav309321660:7835
14Litvínov306222057:9624
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

