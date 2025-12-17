Pardubická hala utichla, Macuh se po ráně nehýbal, na nosítkách jej odvezli z ledu
K velice nepříjemné nehodě došlo na pardubickém ledě při dnešní extraligové předehrávce mezi Dynamem a Olomoucí. Všichni hokejoví fanoušci nyní posílají sílu Roku Macuhovi, jenž po střetu s Janem Mandátem zůstal bezvládně ležet na ploše a po prvotním ošetření byl odvezen na nosítkách do útrob enteria arény.
Za velkého ticha ve slušně zaplněné pardubické hale se odehrával boj o zdraví olomouckého útočníka, který shodou okolností krátce před osudovou srážkou vstřelil první gól Hanáků, jímž snížil na 1:3. Za pouhých 23 sekund už však nevěděl o sobě poté, co jej u mantinelu zastavil Mandát. Jednalo se o tvrdý hit toho charakteru, po kterém vám půlka hokejové veřejnosti řekne, že šlo o čisté zastavení soupeře, zatímco druzí mají také jasno: jasný faul. Sudí Šír s Mejzlíkem se během Macuhova ošetřování vydali k přezkumu celé situace a nakonec Mandátovi udělili pětiminutový postih s odchodem do kabin. Trenér Dynama Filip Pešán si vyžádal vysvětlení od arbitra Šíra, evidentně s trestem nesouhlasil.
Hosté v následné převaze korigovali na 2:3 a vrátili se do duelu, který rozjeli naprosto katastrofálně. Hanáci už v 18. sekundě prohrávali, ve čtvrté minutě byli zatížení dvojnásobným mankem a na přestávku odcházeli za stavu 0:3. To už však neplatí, svěřenci Róberta Petrovického se plnohodnotně vrátili do zápasu.
Ten však není zdaleka tak důležitý jako boj o zdraví slovinského útočníka.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|32
|15
|4
|1
|12
|96:77
|54
|2
Mountfield
|31
|14
|5
|1
|11
|86:72
|53
|3
Pardubice
|29
|15
|2
|3
|9
|92:67
|52
|4
Třinec
|31
|15
|3
|1
|12
|95:80
|52
|5
Liberec
|30
|15
|0
|5
|10
|79:72
|50
|6
Plzeň
|30
|13
|3
|4
|10
|78:60
|49
|7
Brno
|29
|14
|1
|3
|11
|81:79
|47
|8
Vítkovice
|32
|13
|3
|2
|14
|81:93
|47
|9
K. Vary
|29
|14
|1
|2
|12
|72:78
|46
|10
Olomouc
|31
|14
|1
|2
|14
|69:80
|46
|11
Č. Budějovice
|30
|11
|4
|2
|13
|86:86
|43
|12
Kladno
|30
|9
|3
|5
|13
|74:88
|38
|13
M. Boleslav
|30
|9
|3
|2
|16
|60:78
|35
|14
Litvínov
|30
|6
|2
|2
|20
|57:96
|24
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž