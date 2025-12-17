Když dělám hrubky, od táty dostanu sekec! Marha hned hvězdou, vrátil se ztracený syn
Otec Josef posbíral ve Švýcarsku pět titulů, bohatou kariéru s 12 mezistátními starty pak zakončil v Hradci Králové. Dvaadvacetiletý Šimon Marha má na stejné adrese na co navazovat. V reprezentační přestávce posílil tým Mountfieldu, aby hned po jejím konci při osobní premiéře v extralize gólově udeřil proti Třinci. „Jsem šťastný, ani nedokážu vyjádřit pocity. Jsem strašně rád a mám z toho úplně husinu. Nepopsatelné,“ radoval se střelec rozhodujícího gólu u výhry hostů 5:2.
Kruh se uzavřel. Než bývalý útočník Josef Marha vyrazil na zkušenou do NHL, v tehdy prvoligovém Třinci se krátce mihnul, pomohl mu k postupu mezi elitu. O téměř dvě dekády později dokončil závěrečnou profesionální sezonu 2013/14 v Hradci Králové, po 24 zápasech se třemi asistencemi dal aktivnímu hokeji sbohem.
Teď přeje synovi Šimonovi, aby ve stejném městě vyrazil za svým štěstím. Marha mladší hrával za Mountfield HK v mládeži, pak ovšem zvolil švédskou i švýcarskou cestu. Pokukoval po nejvyšší soutěži NL, výtah z druhé ligy v zemi helvétského kříže mu ovšem nakonec poskytli Východočeši.
První nástup do extraligového kvapíku si snad mladý forvard ani nemohl představit lépe. Bez jmenovky na zádech sice proti Třinci nejprve v první třetině spáchal faul, ale v čase 38:00 už doklepl do sítě střelu Denise Kusého. Hradečtí novému spoluhráči rovnou lovili upomínkový puk.
„Když jsem šel na trestnou, tak jsem si říkal, že to není úplně dobrý začátek. Ale naštěstí jsem se z toho nějak dostal. Budu upřímný, v první třetině jsem byl hodně nervózní, po ní to ze mě opadlo a už jsem mohl hrát konečně svůj hokej,“ líčil autor trefy na 3:1, která hostům definitivně rozvázala ruce, závěrečnou třetinu si pohlídali.
Nemastný projev Ocelářů
K Hradci si Marha udržel vztah nejen vzhledem k minulosti otce, který zažil mimo jiné zlatou éru Davosu. Syn se v mládeži skamarádil s hráči jako Juraj Slafkovský nebo Adam Novotný, kteří zpod Bílé věže úspěšně vyskočili za zámořskými sny. Prvně jmenovaný Slovák dokonce pro pozici jedničky draftu NHL a posléze tahouna Montrealu.
K podobným vyhlídkám má Šimon Marha zatím daleko. Potřebuje hlavně zesílit, protože hokejové geny jinak nezapře, šikovných rukou si všimnete. Ve fyzicky náročné extralize může mít ovšem zpočátku problém, třebaže debut tento limit výrazněji neodhalil. I kvůli nemastnému projevu Ocelářů, jimž v minulém týdnu chybělo osm reprezentantů, což bylo znát při trápení v přesilovkách.
„Je pravdou, že jsme v reprezentační pauze museli trošku upravit tréninkový proces, ale v tom bych příčinu nehledal. Neodehráli jsme dobrý zápas. Neporadili jsme si s agresivní hradeckou hrou, chyběl nám drajv, důraz v osobních soubojích i v předbrankovém prostoru. Moc jsme to brankáři neudělali těžké, nebyli jsme u dorážek,“ lamentoval nad výkonem domácích asistent Jiří Raszka.
Jakous takous naději Třinci vykřesal v 54. minutě snižujícím gólem Miloš Roman, ale i on věděl, že tým odevzdal málo. „Chyběla základní bojovnost, od začátku zápasu v naší hře nebyla, což nás stálo utkání. Žádné výmluvy mít nemůžeme. Určitě nám hodně sil vzalo i oslabení, ale bylo to čistě v hlavě,“ řekl muž, který si připsal 100. bod za Oceláře.
Marha: Všichni si myslí, že budu stejný jako táta
Jak těší úspěšná premiéra, tuplovaná vítězným gólem?
„Ještě dva týdny zpátky jsem si to ani vůbec nedokázal představit. Jsem šťastný, ani nedokážu popsat své pocity. Moc klukům děkuju, že mi pomohli, hlavně Kohymu (Kohoutovi) a Klímičovi (Klímovi). Jsem strašně rád, mám z toho teď úplně husinu. Nepopsatelné. Je to bonus za tvrdou práci, kterou jsme jako tým odváděli. Pro jistotu jsem puk doklepl, aby se neřeklo.“ (směje se)
Proč se právě Hradec stal vaším útočištěm?
„Cítil jsem na sobě, že už potřebuju změnu, spojil jsem se s panem Martincem. Naštěstí všechno dobře dopadlo, za čtyři dny jsem byl v Hradci. Děkuji mu za šanci. Teď chci jenom splatit důvěru.“
Ve druhé švýcarské lize už vás hokej nebavil?
„To nechci říct, že by mě nebavil, ale srdce mě táhlo domů. Zatím jsem šťastný a doufám, že to tak bude pokračovat.“
Pokud se vrátíme k zápasu, do statistik jste se přes trefou zapsal ještě faulem.
„Když jsem šel na trestnou, tak jsem si říkal, že to není úplně dobrý začátek. Ale naštěstí jsem se z toho nějak dostal. Budu upřímný, v první třetině jsem byl hodně nervózní, po ní to ze mě opadlo a už jsme mohl hrát konečně svůj hokej.“
Před čtrnácti dny v Třinci Hradec padl 1:6. Věděl jste o tom?
„Měl jsem z toho velký respekt a nezbývalo nic jiného, než makat a nechat na ledě všechno. Vyplatilo se. Vezeme tři body domů, to je nejdůležitější.“
Příště už nastoupíte i se jmenovkou?
„Doufám, že jo! A taky s červenými rukavicemi. Je to takový try out, zkouška. Doufám, že se dohodneme, protože jsem v Hradci šťastný.“
Věděl jste, že váš táta za Třinec v minulosti hrál?
„Jo, něco mi říkal. Zaznělo doma, že jim někdy v osmnácti pomáhal do extraligy. Něco o tom vím, ale ne moc.“
Jeho konec v Hradci si z dětství už vybavíte?
„To si pamatuju úplně, byl jsme se koukat. Myslím, že to bylo proti Zlínu, když prohráli v prodloužení. Byl jsem z toho takový smutný, ale to je hokejový život.“
Je těžké jím procházet se jménem Marha?
„Jo, určitě je to náročné. Táta byl skvělý hráč, dosáhl toho strašně moc. Ten tlak je na mě větší, protože si všichni myslí, že budu stejný. Snažím se být stejně dobrý jako on, abych měl takové úspěchy.“
Jak moc vám do hry ještě kecá?
„Už moc ne. Už jsme dost starý na to, abych měl svá vlastní rozhodnutí. Ale když dělám fakt nějaké hrubky, tak mi poradí, trošku dostanu sekec.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|32
|15
|4
|1
|12
|96:77
|54
|2
Pardubice
|30
|15
|2
|4
|9
|96:72
|53
|3
Mountfield
|31
|14
|5
|1
|11
|86:72
|53
|4
Třinec
|31
|15
|3
|1
|12
|95:80
|52
|5
Liberec
|30
|15
|0
|5
|10
|79:72
|50
|6
Plzeň
|30
|13
|3
|4
|10
|78:60
|49
|7
Olomouc
|32
|14
|2
|2
|14
|74:84
|48
|8
Brno
|29
|14
|1
|3
|11
|81:79
|47
|9
Vítkovice
|32
|13
|3
|2
|14
|81:93
|47
|10
K. Vary
|29
|14
|1
|2
|12
|72:78
|46
|11
Č. Budějovice
|30
|11
|4
|2
|13
|86:86
|43
|12
Kladno
|30
|9
|3
|5
|13
|74:88
|38
|13
M. Boleslav
|30
|9
|3
|2
|16
|60:78
|35
|14
Litvínov
|30
|6
|2
|2
|20
|57:96
|24
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž