Bídné přesilovky Vítkovic, rozhodl Simon. Krátoška: Z naší strany bylo špatné

Plzeňský Ville Petman v utkání proti Vítkovicím
Plzeňský Ville Petman v utkání proti VítkovicímZdroj: ČTK / Petr Sznapka
Plzeňský brankář Jan Růžička v akci v utkání proti Vítkovicím
Plzeňský Stuart Percy a vítkovický František Řehák
Plzeňští hokejisté se radují z gólu v utkání proti Vítkovicím
Asistent trenéra Vítkovic Aleš Krátoška po utkání proti Plzni
Plzeňský Dominik Simon po utkání proti Vítkovicím
Daniel Fekets
Tipsport extraliga
Po druhé reprezentační pauze se potřebovali nastartovat lépe. Vítkovickým hokejistům se na předchozí výhry v Litvínově a s Kometou navázat nepodařilo, doma v Ostravar Aréně předvedli další z matných výkonů. S Plzní padli 1:3, západočeský celek byl zkrátka lepší. Když už si domácí mohli pomoct v přesilovkách, vyhořeli v obou možnostech. „Z naší strany to bylo špatné. Přesilovky nic, dali jsme i trochu šťastný gól, nicméně Plzeň byla víceméně celý zápas lepší,“ měl jasno asistent Aleš Krátoška.

Pořád je to jako na houpačce. Dva zápasy dobře, poté už hůře. Takhle je to stále dokola. Tentokrát Vítkovice podlehly Plzni, která si na ně vyšlápla podruhé v sezoně. Před necelým měsícem vysoko 7:0, nyní poměrem 3:1.

Přitom před zápasem hlásili Ostravané důležitý návrat z marodky, přesně po měsíci a půl se jim vrátil do akce klíčový bek Samuel Kňažko. A rozhodně nezklamal. Hýřil pohybem a aktivitou, na ledě strávil víc než 20 minut. V početních výhodách však dostal prostor až s druhou várkou, v první zůstal Joe Leahy. Prohodí si místa už v dalším utkání?

„Budeme počítat s hráči, kterým to půjde, a kteří se budou snažit střílet, protože nejen střelba nám na přesilovce chybí. Na jeden gól budeme vyhrávat těžko. Plzeň hrála dobře a zaslouženě vyhrála,“ neskrýval Aleš Krátoška, asistent Václava Varadi.

Vstříc tříbodovému zisku se Škoda vydala už v 10. minutě, kdy Matyáš Filip dokonal brejk. Vyrovnání sice v polovině prostřední třetiny obstaral Krzysztof Macias, o chvíli později ale slavil Dominik Simon. Branka bývalého útočníka Pittsburghu byla nakonec rozdílová, přestože ji hlasatel nejprve připsal Janu Schleissovi. 

„Honza říkal, že to asi netečoval, ale stínil suprově,“ usmál se jednatřicetiletý útočník. „Utkání dopadlo v náš prospěch, takže to vypadá dobře, ale určitě jsme si museli máknout hlavně na konci, kdy tam měli Vítkovičtí tlak. Myslím si, že stále máme co zlepšovat.“

V průběhu třetí části se Vítkovice s nepříznivým vývojem snažily něco udělat. Na křídlech první a druhé lajny kouč Varaďa vyměnil Jindřicha Abdula s Markem Kalusem, nepomohlo ale nic. Ostravany poté nalomila i další mizerná přesilovka, vždyť ze dvou početních výhod se pořádně neusadili ani v soupeřově pásmu.

„Oslabení nám vyšla. Beci tam hodně zametali hokejkami a kolikrát jsme do toho píchli ještě předtím, než se stihli dostat do šance. Někdy to tak vychází. Po třech prohrách je toto vítězství hodně důležité, jsme za něj vděční. Zkusíme na to navázat,“ doplnil Simon. Cenný skalp hostů potvrdil gólem do prázdné Lukáš Strnad, Škoda navíc zdolala Vítkovice už počtvrté za sebou.

