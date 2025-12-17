Fridrich: Není to příjemné, když vám na ledě leží spoluhráč a dlouho se nehýbe
Tyhle dva body voní třemi a do dalších kol mohou Olomouci přinést obrovskou dávku sebevědomí. Aby ne, když prohráváte v Pardubicích 0:3, na ledě vypadáte jako žáčci na soupeřově kolotoči a stejně si vezete domů vítězství… Po hodně nestandardním průběhu Hanáci ve středu večer urvali triumf 5:4 v nastavení a na snovém obratu mohou postavit další útoky na cenné body.
Jak jste k triumfu došli?
„Byl to hrozně náročný zápas, jak fyzicky, tak i psychicky. V prvním střídání jsme prohrávali 0:1, za chvíli 0:2, pak 0:3 po první třetině. Naše hra ale nebyla úplně špatná, že by nás Pardubice točily, což se s nimi občas stávalo. Pořád jsme věřili, šance jsme měli. Říkali jsme si, že když dáme gól nebo se stane něco jiného, že šanci na obrat mít můžeme. Snížili jsme, v dlouhé přesilovce přidali druhý gól a najednou byl zápas otevřený. Dobrá práce od nás, jsme moc rádi za vítězství.“
Pro Roka Macuha skončil zápas v nemocnici, z ledu byl odvážen na nosítkách, ale nakonec byl jeho hrdinou, souhlasíte? Nejprve snížil na 1:3 a pak po zákroku na něj jste skórovali v dlouhé přesilovce.
„Jednoznačně! Roky hraje dobře, dělá hodně práce, dal tady gól, pak na něj byl faul. Doufáme hlavně, že bude co nejdříve v pořádku a že nám bude pomáhat v dalších utkáních.“
Co se vám na střídačce honí hlavou, jakmile vám na ledě nehybně leží spoluhráč, nějakou dobu o sobě neví a nikdo netuší, co bude následovat?
„Není to úplně příjemné, navíc když tam leží dlouho a nehýbe se. Jenže naše práce je na tyhle věci se soustředit co nejmíň. Je to samozřejmě těžké, ale v tu dobu víme, že nás čeká ještě 35 minut hokeje. Možná to zní blbě, ale snažíme se na to myslet co nejméně, je nutné soustředit se na zápas, protože musíme hrát dál.“
Což je správný postup. Srovnali jste na 3:3, ale pak Lukáš Sedlák zvedl Dynamo na 4:3. Neříkali jste si, že to stejně nedopadne?
„Na chvíli nás to přibrzdilo, ale třetí třetina byla otevřená na obě strany. Věděli jsme, že šance a příležitosti máme, šli jsme si za tím a pořád věřili. I to je důvod naší otočky.“
Tušíte, proč jste po reprezentační tak mizerně nastoupili?
„Pořádně nevím. Byl tam nedůraz, možná i respekt. Nesmí se nám to stávat. Takhle otáčet, to se nepodaří každý zápas. Je třeba se na to podívat, poučit se a příště nemít takové starty jako tady.“
Nakolik obrátce pomohlo, že vaši trenéři po vysoko prohrané první třetině nemíchali sestavou?
„Už ta poslední část první třetiny byla od nás dobrá, v kabině jsme neměli hlavy dole, nebyli jsme odevzdaní a neříkali si, že na to nemáme. Je to klišé, ale věřili jsme. Gól byl na spadnutí už na konci první třetiny.“
Cítili jste postupem času, že Pardubice padají do nejistoty?
„Je to tak. Dělali chyby v rozehrávce, dařil se nám forček, vytvářeli jsme si z něj šance. I pro takový tým jako jsou Pardubice, je to těžké. Z našeho pohledu jsme neměli co ztratit, zatímco oni si mysleli, že zápas zvládnou v klidu. Rozumím tomu, že to pro ně bylo psychicky těžké. Jim se to nepodařilo a my jsme strašně šťastní za dva body.“
Na příští venkovní zápas na Spartu 23. prosince se chystá minimálně tisícovka vašich fanoušků, klub vypravuje speciální vlak. Předvedete podobný šok jako tady?
„Ale my v neděli máme ještě Litvínov, což je pro nás hodně důležitý domácí zápas. Na ten my se musíme soustředit. Hodně by se nám hodilo, kdybychom vyhráli. Uděláme maximum.“
V tabulce se díváte spíš nahoru, nebo pod sebe?
„Je to strašně vyrovnané… Důležité je nemít krizi, hrát poctivý hokej, pak věřím, že vítězství budeme získávat.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|32
|15
|4
|1
|12
|96:77
|54
|2
Pardubice
|30
|15
|2
|4
|9
|96:72
|53
|3
Mountfield
|31
|14
|5
|1
|11
|86:72
|53
|4
Třinec
|31
|15
|3
|1
|12
|95:80
|52
|5
Liberec
|30
|15
|0
|5
|10
|79:72
|50
|6
Plzeň
|30
|13
|3
|4
|10
|78:60
|49
|7
Olomouc
|32
|14
|2
|2
|14
|74:84
|48
|8
Brno
|29
|14
|1
|3
|11
|81:79
|47
|9
Vítkovice
|32
|13
|3
|2
|14
|81:93
|47
|10
K. Vary
|29
|14
|1
|2
|12
|72:78
|46
|11
Č. Budějovice
|30
|11
|4
|2
|13
|86:86
|43
|12
Kladno
|30
|9
|3
|5
|13
|74:88
|38
|13
M. Boleslav
|30
|9
|3
|2
|16
|60:78
|35
|14
Litvínov
|30
|6
|2
|2
|20
|57:96
|24
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž