ZIMÁK ŽIVĚ se Šlégrem, Hniličkou a Dudou. Svaz brojí proti brutalitě mezi žáky. Správně?
Vedení Českého hokeje upravilo pravidla v žákovské kategorii, týkající se hry do těla, což v prostředí vzbudilo rozruch. Po vzoru páté a šesté třídy nebudou moci ani hráči sedmé a osmé třídy hrát do těla, pokud nebude ve hře kotouč. Svaz vyhlásil embargo na dohrávání hráčů bez puku.
Je to správně? V ZIMÁKU ŽIVĚ o tom diskutujeme s bývalým řízným obráncem Jiřím Šlégrem, jenž je nyní i GM národního týmu a Milanem Hniličkou, manažerem všech reprezentací. Nechybí ani dovednostní trenér a stálý expert Zimáku Radek Duda. Dnes v 11:00 na iSportu.