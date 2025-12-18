Sport Magazín: hokejoví junioři za čtvrtou medailí i Hrobník a Inspektor
Už v pátek vychází poslední letošní Sport Magazín a servis před juniorským hokejovým šampionátem. Klapne v Americe čtvrtá medaile v řadě? O tom mluví v rozhovoru obránce Tomáš Galvas. Představujeme nominace, program i hvězdy turnaje. Na předsilvestrovský Oktagon zvou v rozhovorech bijci Patrik „Inspektor“ Kincl a David „Hrobník“ Dvořák. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
- Juniorské MS: česká nominace, program, historie
- Rozhovor: Tomáš Galvas / obránce z úspěšného rodu
- Zaostřeno: hokejové hvězdy na MS U20
- Oktagon 81: MMA v O2 areně / karta večera
- Rozhovor: Patrik Kincl / Inspektor vs. Robert Pukač
- Rozhovor: David Dvořák / Hrobník vs. Žalgas Žumagulov
- Uniklo z facebooku: Ladislav Krejčí / Wolverhampton Wanderers
- TV program: všechny sportovní stanice
