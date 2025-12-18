Předplatné

Sport Magazín: hokejoví junioři za čtvrtou medailí i Hrobník a Inspektor

Sport Magazín a kompletní servis před juniorským hokejovým šampionátem • Zdroj: isportTV
Sport Magazín: hokejoví junioři za čtvrtou medailí i Hrobník a Inspektor
Vashek Blanár je jedním z překvapivých jmen v nominaci pro mistrovství světa hráčů do 20 let
Český zápasník Oktagonu Patrik Kincl
Český zápasník Oktagonu Patrik Kincl
Liberecký Tomáš Galvas v utkání proti Plzni
Liberecký Tomáš Galvas v utkání proti Českým Budějovicím
Zklamaný Ladislav Krejčí po prohře 1:4 s Manchesterem United
Tipsport extraliga
Už v pátek vychází poslední letošní Sport Magazín a servis před juniorským hokejovým šampionátem. Klapne v Americe čtvrtá medaile v řadě? O tom mluví v rozhovoru obránce Tomáš Galvas. Představujeme nominace, program i hvězdy turnaje. Na předsilvestrovský Oktagon zvou v rozhovorech bijci Patrik „Inspektor“ Kincl a David „Hrobník“ Dvořák. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

  • Juniorské MS: česká nominace, program, historie
  • Rozhovor: Tomáš Galvas / obránce z úspěšného rodu
  • Zaostřeno: hokejové hvězdy na MS U20
  • Oktagon 81: MMA v O2 areně / karta večera
  • Rozhovor: Patrik Kincl / Inspektor vs. Robert Pukač
  • Rozhovor: David Dvořák / Hrobník vs. Žalgas Žumagulov
  • Uniklo z facebooku: Ladislav Krejčí / Wolverhampton Wanderers
  • TV program: všechny sportovní stanice

