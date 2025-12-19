Předplatné

ONLINE: Jágr hraje, Kladno srovnalo. Litvínov vede nad Spartou, Třinec - Plzeň 1:1

Budějovický brankář Milan Klouček zasahuje v utkání na Kladně
Budějovický brankář Milan Klouček zasahuje v utkání na Kladně
Budějovický brankář Milan Klouček zasahuje v utkání na Kladně
Kladenský Kelly Klíma a budějovický Pavel Pýcha
Kladenští hokejisté se radují z gólu proti Českým Budějovicím
Budějovičtí hokejisté se radují z gólu proti Kladnu
Jaromír na trestné lavici proti Českým Budějovicím
Jaromír Jágr odjíždí na trestnou lavici proti Českým Budějovicím
Jaromír Jágr na rozbruslení před utkáním proti Českým Budějovicím
43
Poslední víkend před Vánoci začíná šesti zápasy 31. kola Tipsport extraligy a velkým návratem. Jaromír Jágr po necelých dvou měsících startuje v dresu Kladna proti Českým Budějovicím. První Sparta hájí vedení na ledě posledního Litvínova. Na první místo může ovšem pomýšlet i Třinec a Hradec Králové. Oceláři hostí Plzeň, Mountfield startuje v Karlových Varech. Mistrovská Kometa nastupuje proti Liberci. Hraje se i ve Vítkovicích. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

LIVE prodloužení
11Tipsport171,0425Detail
LIVE 3. třetina
12Tipsport203,81,33Detail
LIVE 3. třetina
32Tipsport1,483,69Detail
LIVE přestávka
22Tipsport3,92,352,6Detail
LIVE přestávka
30Tipsport1,022070Detail
LIVE přestávka
20Tipsport1,1930Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta3215411296:7754
2Pardubice301524996:7253
3Mountfield3114511186:7253
4Třinec3115311295:8052
5Liberec3015051079:7250
6Plzeň3013341078:6049
7Olomouc3214221474:8448
8Brno2914131181:7947
9Vítkovice3213321481:9347
10K. Vary2914121272:7846
11Č. Budějovice3011421386:8643
12Kladno309351374:8838
13M. Boleslav309321660:7835
14Litvínov306222057:9624
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

