ONLINE: Jágr se vrací do akce. Litvínov opět vede nad Spartou, Třinec - Plzeň 0:1

Jaromír Jágr nastupuje do utkání v Pardubicích jako kladenský kapitán
Jaromír Jágr nastupuje do utkání v Pardubicích jako kladenský kapitánZdroj: Michal Beránek / Sport
Matěj Maštalířský z Litvínova skóruje proti Spartě
Hlavní rozhodčí Lukáš Květoň uznává gól v utkání mezi Litvínovem a Spartou
Hlavní rozhodčí Lukáš Květoň a Tomáš Hacaperka v utkání mezi Litvínovem a Spartou zkoumají gólovou situaci
Třinecký Martin Růžička a Ondřej Pšenička z Plzně
Třinecký brankář Marek Mazanec inkasuje proti Plzni
Plzeňský Ville Petman se raduje z gólu proti Třinci
Hokejisté Sparty se radují ze vstřelené branky
Tipsport extraliga
Poslední víkend před Vánoci začíná šesti zápasy 31. kola Tipsport extraligy a velkým návratem. Jaromír Jágr po necelých dvou měsících startuje v dresu Kladna proti Českým Budějovicím. První Sparta hájí vedení na ledě posledního Litvínova. Na první místo může ovšem pomýšlet i Třinec a Hradec Králové. Oceláři hostí Plzeň, Mountfield startuje v Karlových Varech. Mistrovská Kometa nastupuje proti Liberci. Hraje se i ve Vítkovicích. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE 2. třetina
01Tipsport3,83,42Detail
LIVE přestávka
02Tipsport3,63,91,95Detail
LIVE přestávka
21Tipsport243,3Detail
LIVE 1. třetina
00Tipsport2,43,72,7Detail
LIVE 1. třetina
10Tipsport2,53,92,5Detail
LIVE 1. třetina
00Tipsport24,23,1Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta3215411296:7754
2Pardubice301524996:7253
3Mountfield3114511186:7253
4Třinec3115311295:8052
5Liberec3015051079:7250
6Plzeň3013341078:6049
7Olomouc3214221474:8448
8Brno2914131181:7947
9Vítkovice3213321481:9347
10K. Vary2914121272:7846
11Č. Budějovice3011421386:8643
12Kladno309351374:8838
13M. Boleslav309321660:7835
14Litvínov306222057:9624
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

