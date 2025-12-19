Předplatné

ONLINE: Jágr se vrací do akce. Sparta hájí vedení v Litvínově, dotírají se Třinec a Hradec

ZIMÁK: Zákazy bodyčeků? Cesta, jak vrátit české hráče na draft NHL, tvrdí Hnilička • Zdroj: isport.cz
Hokejisté Sparty se radují ze vstřelené branky
Na gólu třineckého mladíka Matěje Kubiesy měl podíl i bek Marian Adámek
Hradečtí hokejisté se radují z gólu v utkání proti Třinci
Hokejisté Litvínova i potřetí v sezoně porazili Liberec
Útočník Sparty Michal Řepík oslavuje gól po návratu z marodky
Radost hráčů Třince
Tipsport extraliga
Poslední víkend před Vánoci začíná šesti zápasy 31. kola Tipsport extraligy a velkým návratem. Jaromír Jágr po necelých dvou měsících startuje v dresu Kladna proti Českým Budějovicím. První Sparta hájí vedení na ledě posledního Litvínova. Na první místo může ovšem pomýšlet i Třinec a Hradec Králové. Oceláři hostí Plzeň, Mountfield startuje v Karlových Varech. Mistrovská Kometa nastupuje proti Liberci. Hraje se i ve Vítkovicích. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta3215411296:7754
2Pardubice301524996:7253
3Mountfield3114511186:7253
4Třinec3115311295:8052
5Liberec3015051079:7250
6Plzeň3013341078:6049
7Olomouc3214221474:8448
8Brno2914131181:7947
9Vítkovice3213321481:9347
10K. Vary2914121272:7846
11Č. Budějovice3011421386:8643
12Kladno309351374:8838
13M. Boleslav309321660:7835
14Litvínov306222057:9624
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

