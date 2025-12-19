Předplatné

ONLINE: Sparta hájí vedení v Litvínově, dotírají se Třinec a Hradec. Kladno hostí Motor

ZIMÁK: Zákazy bodyčeků? Cesta, jak vrátit české hráče na draft NHL, tvrdí Hnilička • Zdroj: isport.cz
Na gólu třineckého mladíka Matěje Kubiesy měl podíl i bek Marian Adámek
Hradečtí hokejisté se radují z gólu v utkání proti Třinci
Hokejisté Litvínova i potřetí v sezoně porazili Liberec
Útočník Sparty Michal Řepík oslavuje gól po návratu z marodky
Radost hráčů Třince
Liberecký gólman Petr Kváča zasahuje
Tipsport extraliga
Poslední víkend před Vánoci začíná šesti zápasy 31. kola Tipsport extraligy. První Sparta hájí vedení na ledě posledního Litvínova. Na první místo může ovšem pomýšlet i Třinec a Hradec Králové. Oceláři hostí Plzeň, Mountfield startuje v Karlových Varech. Kladno i s čerstvou posilou Marcelem Marcelem čelí Českým Budějovicím. Mistrovská Kometa nastupuje proti Liberci. Hraje se i ve Vítkovicích. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta3215411296:7754
2Pardubice301524996:7253
3Mountfield3114511186:7253
4Třinec3115311295:8052
5Liberec3015051079:7250
6Plzeň3013341078:6049
7Olomouc3214221474:8448
8Brno2914131181:7947
9Vítkovice3213321481:9347
10K. Vary2914121272:7846
11Č. Budějovice3011421386:8643
12Kladno309351374:8838
13M. Boleslav309321660:7835
14Litvínov306222057:9624
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

