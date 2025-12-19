ONLINE: Sparta hájí vedení v Litvínově, dotírají se Třinec a Hradec. Kladno hostí Motor
Poslední víkend před Vánoci začíná šesti zápasy 31. kola Tipsport extraligy. První Sparta hájí vedení na ledě posledního Litvínova. Na první místo může ovšem pomýšlet i Třinec a Hradec Králové. Oceláři hostí Plzeň, Mountfield startuje v Karlových Varech. Kladno i s čerstvou posilou Marcelem Marcelem čelí Českým Budějovicím. Mistrovská Kometa nastupuje proti Liberci. Hraje se i ve Vítkovicích. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|32
|15
|4
|1
|12
|96:77
|54
|2
Pardubice
|30
|15
|2
|4
|9
|96:72
|53
|3
Mountfield
|31
|14
|5
|1
|11
|86:72
|53
|4
Třinec
|31
|15
|3
|1
|12
|95:80
|52
|5
Liberec
|30
|15
|0
|5
|10
|79:72
|50
|6
Plzeň
|30
|13
|3
|4
|10
|78:60
|49
|7
Olomouc
|32
|14
|2
|2
|14
|74:84
|48
|8
Brno
|29
|14
|1
|3
|11
|81:79
|47
|9
Vítkovice
|32
|13
|3
|2
|14
|81:93
|47
|10
K. Vary
|29
|14
|1
|2
|12
|72:78
|46
|11
Č. Budějovice
|30
|11
|4
|2
|13
|86:86
|43
|12
Kladno
|30
|9
|3
|5
|13
|74:88
|38
|13
M. Boleslav
|30
|9
|3
|2
|16
|60:78
|35
|14
Litvínov
|30
|6
|2
|2
|20
|57:96
|24
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž