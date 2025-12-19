Zpomalená Kometa se rozjela, proti Liberci ji podržel Stezka. Velmi dobrý, uznal Pokorný
Bitvu uchazečů o první šestku pro sebe urvala Kometa. Mistr přetlačil Bílé Tygry 3:1 a v tabulce se s nimi dorovnal na padesáti bodech. Domácí vedli 2:0, ale nakonec jim dal klid až Cingelův gól v poslední minutě při power play. „Očividně jsme se během delší pauzy dobře připravili,“ pochvaloval si útočník Andrej Kollár. „Ale byl to velmi těžký zápas,“ dodal vzápětí. „Nebyl to výkon, který jsme chtěli předvést. Byly tam věci, které musíme do příštího zápasu zlepšit. Přesto jsme byli pořád na dostřel,“ upozornil liberecký trenér Jiří Kudrna.
Velký rozdíl mezi těmito týmy v této sezoně nenajdete. Bodově jsou na tom stejně, herně plus minus taky. Jen o gól lepší skóre aktuálně drží Liberec před Brnem (má zápas k dobru), které nad severočeskými šelmami vyhrálo poprvé v ročníku. Po porážkách 4:5 a 3:4 se úřadující šampion dostal na třetí pokus k bodům. Následovala dlouhá děkovačka s fanoušky, hráči seděli na ledě a někteří měli u sebe své potomky.
Ve střelecké explozi pokračuje bek Libor Zábranský. Syn majitele klubu poslal v sedmnácté minutě do sítě dvanáctý puk v sezoně, už dávno překonal své osobní maximum. Tentokrát dokončil brejk, který následoval bezprostředně po ukončení Pospíšilova trestu. Gól měl na hokejce už kapitán Jakub Flek. Nakonec nezakončil, ale stihl v tísni posunout kotouč na najetého spoluhráče. Zábranskému sedla rána zápěstím dokonale, v sezoně mu to fakt lepí jako nikdy dřív. V interní střelecké tabulce je před ním pouze Flek (19).
První zásah nicméně opatřil Andrej Kollár, který v krkolomné pozici v pádu stihl po Stránského asistenci zamířit pod horní tyčku. Svižný duel ozářili oba gólmani. Zákrok večera předvedl „tygr“ Petr Kváča, jenž vsedě senzačně zasáhl proti Ferdově dorážce zblízka. „Chvíli trvá, než se do toho po pauze dostanete. Takových deset minut. I já jsem byl zpočátku trošku zpomalený,“ nezapíral Kollár. „Tréninky jsme měli výborné, do budoucna nám to může pomoci,“ doufal slovenský centr.
Kometa se před koncem roku evidentně snaží opevnit v pozici jedničky Aleše Stezku, jenž nastoupil potřetí v řadě a podruhé doma vychytal výhru. Po Spartě si připsal skalp Liberce. „Byl velmi dobrý,“ chválil kouč Kamil Pokorný.
Tentokrát mu kryl záda místo juniora Jana Kavana slovinský mazák Gasper Krošelj. „Káva se vrátil z reprezentace s virózou,“ informoval Pokorný, jenž opět postavil mladíka Davida Moravce do lajny k bratrům Zohornovým. „Pokud nenastane jiná situace, bude naším stabilním hráčem. I když před utkáním onemocněl a tři dny netrénoval, odehrál to slušně,“ uvedl.
Hosté mohli uhrát lepší výsledek, kdyby jim sedly přesilovky. Neměli jich málo. Nevyužili však jedinou. „Nepomohli jsme si jimi,“ věděl útočník Radan Lenc. Při nich jim na modré citelně scházel mladý reprezentant Tomáš Galvas, který už se připojil k Augustově výběru U20 před mistrovstvím světa. I tak zadělal Lenc pět minut před koncem na drama, ovšem při power play potvrdil brněnský triumf do prázdné branky Lukáš Cingel.