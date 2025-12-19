Vyhráli jsme! Tak ne. Plzeň slavila, než zasáhlo video. Jandač: Pak jsem byl nasr…
Schůzky sudích u videa, problémy s časomírou i z pohledu Plzně nakonec prohraný „vyhraný“ zápas. Koncovka klání mezi Třincem a Indiány by vydala na tlustou brožuru, možná i kroniku. Na jejím konci by stála věta, jak Oceláři přežili čtyřminutové oslabení a gólem vykoupeného hrdiny Jakuba Galvase uspěli 2:1 v prodloužení v zápase, který se jevil téměř ztraceně. „Pěkný dárek Třineckým pod stromeček,“ glosoval událostmi nabitý závěr hostující kouč Josef Jandač.
Nebývá zvykem, aby úspěchy Ocelářů oslavovala poloprázdná hala. Za důvodem osiřelých tribun je třeba hledat moment z 62. minuty. Po předchozím faulu vysokou holí v podání Jakuba Galvase se při odvolání brankáře Jana Růžičky v přesilovce pět na tři za Škodu prosadil Ville Petman. Diváci vcelku logicky zvedli kotvy.
Jenže videotrenér Třince Lukáš Daneček poslal dolů na střídačku signál, že plzeňský přechod do útočného pásma stojí za přezkoumání. A měl pravdu. Zásah Ocelářů vrátil puk zpět do hry, aby necelé čtyři sekundy před koncem prodloužení zaúřadoval hříšník Galvas gólovou střelou.
„Na trestné jsem se samozřejmě modlil. Nemohl jsem to ovlivnit, v pádu jsem trefil soupeře, což bylo nešťastné. Nakonec to skončilo takhle, byl to výbuch emocí,“ radoval se ofenzivní obránce.
Na straně hostů, kteří jinak utkání odmakali a vytvořili si řadu šancí, zavládla ponurá nálada. „Zaradoval jsem se, pak jsem byl nasranej,“ komentoval trenér Jandač pocity po Petmanově neuznané brance. „V této sezoně dost často darujeme body, zase se to stalo. Po zápase jsem se zeptal, aby zvedli ruku ti hráči, kteří měli vyloženou šanci. Bylo jich devět, sám jsem si napsal šest. Měli jsme to překlopit na naši stranu,“ litoval slabé efektivity.
Moták: V první třetině se nám „klepaly“ ruce
Při plzeňském ofsajdu naváděl puk do útočné zóny Petr Zámorský. Mnohem víc než inkriminovanou chvíli si však vyčítal, jak Indiáni s výhodou celkově naložili. Přestože dlouho experimentovali v poměru pět na tři s prázdnou klecí za zády, k zajímavému zakončení se nedostali. To jediné nebezpečné sebral už zmíněný opakovaný záběr.
„Jednoznačně zápas rozhodla katastrofální přesilovka, zahráli jsme ji velmi špatně. Měli jsme dost času, pomalu nevyhrajeme buly. Tam jsme ztratili bod. Po gólu hned hlásili, že jdou zkoumat. Čekali jsme na verdikt, ale kluci mají tablet a říkali, že to byl asi ofsajd,“ líčil Zámorský.
Že by Plzeň měla následně problém s koncentrací, hosté dementovali. „Byla spousta času, časoměřici si navíc pohráli, měli jsme prostor vzpamatovat se a připravit se znova. Chtěli jsme to zkusit, bohužel jsme prodloužení nesehráli dobře. Puk nelítal rychle, odskakoval,“ věděl Jandač.
Ani Oceláři nemohli usínat se zcela čistým svědomím. Do srovnání Andreje Nestrašila ze 47. minuty kousali dost naprázdno a jako ve zpomaleném filmu. Jejich hru provázely nepřesnosti, které budou muset vyřešit, pakliže se chtějí vrátit k dominantnímu vstupu do probíhající základní části.
„V první třetině se nám v uvozovkách klepaly ruce, byla tam spousta nepřesných přihrávek, zapomenutí kotouče, nešly nám přesilové hry. Snažili jsme se, někdy to bylo kontraproduktivní, ale od vyrovnání jsme fárali. Dokázali jsme si, že hrajeme do konce,“ cenil si trenér Zdeněk Moták.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|33
|15
|4
|1
|13
|98:80
|54
|2
Třinec
|32
|15
|4
|1
|12
|97:81
|54
|3
Pardubice
|30
|15
|2
|4
|9
|96:72
|53
|4
Mountfield
|32
|14
|5
|1
|12
|87:76
|53
|5
Plzeň
|31
|13
|3
|5
|10
|79:62
|50
|6
Liberec
|31
|15
|0
|5
|11
|80:75
|50
|7
Brno
|30
|15
|1
|3
|11
|84:80
|50
|8
K. Vary
|30
|15
|1
|2
|12
|76:79
|49
|9
Olomouc
|32
|14
|2
|2
|14
|74:84
|48
|10
Vítkovice
|33
|13
|3
|2
|15
|82:95
|47
|11
Č. Budějovice
|31
|12
|4
|2
|13
|89:88
|46
|12
Kladno
|31
|9
|3
|5
|14
|76:91
|38
|13
M. Boleslav
|31
|10
|3
|2
|16
|62:79
|38
|14
Litvínov
|31
|7
|2
|2
|20
|60:98
|27
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž