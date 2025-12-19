Jágr se rval, ale Rytíři smutnili. Při návratu čísla 68 ztratili zápas minuty před koncem
Král vytáhl do boje. Jaromír Jágr znovu v akci, po 49 dnech nastoupil v extralize v dresu Kladna proti Českým Budějovicím. Naposledy odehrál zápas na konci října. V jeho pátém utkání v sezoně Rytíři potřetí prohráli, a to gólem obránce Jana Štencela z 53. minuty. Motor neměl slitování a po výsledku 2:3 se usmíval jiný navrátilec, uzdravený Milan Klouček v jeho brance.
Hodinu a půl před zápasem vyjel Jaromír Jágr na led jen v bundě, kraťasech a s kulichem na hlavě. Za občasných pohledů rozcvičujících se hráčů Motoru obkroužil párkrát hřiště, pohrál si s pukem a dloubal ho do branky. Během rozbruslení řešil hlavně brusle, do kabiny odcházel první. Do každého střídání šel s velkou vervou.
„Bylo to pro něj po takové době těžké, ale on byl zrovna jeden z těch, který se rval. Taky ty souboje vyhrával, což nám chybělo,“ hodnotil Jágrův výkon kladenský trenér David Čermák. „Každého v kabině povzbudí, když přijde taková legenda. Myslím, že hrál výborně,“ přidal se Kelly Klíma, nejnebezpečnější útočník Kladna, který dal první gól Rytířů a na druhý parádně nahrál.
První Jágrštyk předvedl mistr Jaromír hned na začátku. Při svém druhém střídání vyjel s pukem z rohu a poslal výbornou pobídku Miroslavu Formanovi. Ten však nedal. Hráč s číslem 68 byl výrazný i v jiných věcech. V 9. minutě se stal prvním vyloučeným zápasu, když se u mantinelu ohnal po Matěji Tomanovi a sundal mu helmu. Dostal dvě minuty za hrubost, vzápětí šel Jágr na trestnou lavici znovu, když vysekl hokejku Adamu Kubíkovi.
V krátké době musel dvakrát opustit scénu. Rytíři však zvládali oslabení parádně, Motor do zápasu nevyužil 15 přesilovek v řadě, na kladenském ledě dalších šest. V některých se téměř nedostal do útočného pásma a při druhé výhodě trefil z protiútoku tyč domácí Tristen Robins. Kloučka překonal až svou třináctou trefou v sezoně Kelly Klíma, který hraje v životní formě.
Kdo někdy viděl jeho otce Petra Klímu, pochopí, kde se to v něm vzalo. Před vyrovnáním na 2:2 se zase zorientoval u zadního mantinelu a šikovně poslal kotouč Robinsovi. „Viděl jsem ho, gólman se přesunul, dával to do prázdné,“ popisoval souhru chytrosti a pohotovosti. O sobě ale nemluvil. „Je mi úplně jedno, jak já hraju. Já chci vyhrávat za tři body,“ řekl nakvašeně.
Hosté poprvé udeřili tak trochu na kladenský způsob. V oslabení. Šleha Martina Beránka z úniku byla tak ostrá, že rozhodčí museli na videu prověřit, jestli ji můžou uznat jako gól. Po Robinsově chybné rozehrávce nekompromisně trestal Kubík, skóroval po deseti zápasech. Kladenský Kanaďan to napravil vyrovnáním, ale po další chybě se Rytíři zahalili do smutku.
„Chybělo nám větší nasazení a obětavost. Po pauze domácí zápas a z naší strany špatný. Strašně moc faulů, sice nám oslabení fungovalo, ale zbytečně dáváte soupeři prostor, aby hrál a byl na puku. A když jsme dostali my přesilovku a mohli odskočit, nechali jsme soupeře srovnat,“ shrnul kouč Čermák.
„Musíme dělat víc, abychom toho dosáhli. Už nás nebaví mluvit o tom, jak jsme dobří. Musíme to ukázat na ledě. Udělali jsme šest faulů, to se potom nedostaneme do hry. Nejlepší hráči buď brání, nebo sedí na střídačce. Musíme hrát pět na pět,“ řekl nakvašeně Kelly Klíma.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|33
|15
|4
|1
|13
|98:80
|54
|2
Třinec
|32
|15
|4
|1
|12
|97:81
|54
|3
Pardubice
|30
|15
|2
|4
|9
|96:72
|53
|4
Mountfield
|32
|14
|5
|1
|12
|87:76
|53
|5
Plzeň
|31
|13
|3
|5
|10
|79:62
|50
|6
Liberec
|31
|15
|0
|5
|11
|80:75
|50
|7
Brno
|30
|15
|1
|3
|11
|84:80
|50
|8
K. Vary
|30
|15
|1
|2
|12
|76:79
|49
|9
Olomouc
|32
|14
|2
|2
|14
|74:84
|48
|10
Vítkovice
|33
|13
|3
|2
|15
|82:95
|47
|11
Č. Budějovice
|31
|12
|4
|2
|13
|89:88
|46
|12
Kladno
|31
|9
|3
|5
|14
|76:91
|38
|13
M. Boleslav
|31
|10
|3
|2
|16
|62:79
|38
|14
Litvínov
|31
|7
|2
|2
|20
|60:98
|27
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž