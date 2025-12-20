Předplatné

Klepiš znovu v Boleslavi: Druhý domov! Kolečko pro nováčka mu spoluhráči odpustili

Boleslavský Jakub Klepiš mezi třemi vítkovickými hráči
Boleslavský Jakub Klepiš mezi třemi vítkovickými hráčiZdroj: FB / HC Vítkovice Ridera
Vítkovičtí hokejisté se radují z gólu proti Mladé Boleslavi
Vítkovický Vojtěch Port a boleslavský Aleksi Rekonen
Vítkovický Samuel Kňažko a Jakub Lichtag z Mladé Boleslavi
Vítkovický Jindřich Abdul proti Mladé Boleslavi
Vítkovičtí hokejisté po porážce s Mladou Boleslaví
Vítkovický trenér Václav Varaďa během utkání proti Mladé Boleslavi
Daniel Fekets
Tipsport extraliga
Když byl v prosinci 2015 vyměněn z Třince do Mladé Boleslavi za Lukáše Žejdla, v tu chvíli možná ani sám netušil, že právě ve středních Čechách zažije nejdelší angažmá v kariéře. Jakub Klepiš tehdy sloužil Bruslařům čtyři a půl roku. Ve čtvrtek se do známého prostředí vrátil, v jednačtyřiceti letech přišel z prvoligových Litoměřic na dočasnou výpomoc. „Jsem rád, že si tady můžu na konci kariéry zahrát, protože v Mladé Boleslavi to mám rád,“ líčil mistr světa z roku 2010.

Obnovenou premiéru v zelenobílém mundúru zapsal ve Vítkovicích, kde Mladá Boleslav zvítězila 2:1. Jakub Klepiš se postavil do druhé formace vedle Jana Buchteleho a Vojtěcha Hradce. „Oba jsou dobří bruslaři a bojovníci. Něco jsme tam měli, ale absolvovali jsme spolu jeden trénink a jeden zápas. Jestli takhle zůstaneme, může to být jenom lepší,“ měl jasno Klepiš, který na ledě strávil třináct a půl minuty. Hýřil pohybem, byl aktivní, dostal se i do šance. Pokročilý hokejový věk na něm poznáte stěží.

Jaké pro vás bylo si po víc než pěti letech za Mladou Boleslav znovu zahrát?
„Hlavně jsem rád, že mi kluci nedali na začátku kolečko, abych tam jezdil jako nováček sám. To mě ušetřili. (usmívá se) Bylo pro mě specifické si zase obléknout boleslavský dres. Už dřív jsem říkal, že to pro mě byl a pořád je druhý domov.“

Je velký rozdíl mezi tehdejší a současnou Boleslaví?
„Těžko říct. Většina kluků se obměnila, složitě se to porovnává. Ale stejně je podle obličejů znám, proti většině hráčů jsem nastupoval. A jestli je to jiné? Teď je to tam hezčí. (usmívá se) Doufám, že se bude víc vyhrávat, když tady budu.“

Po prvním angažmá v Boleslavi jste hrál za Kometu, Liberec, Kladno, Plzeň, Spartu a Litoměřice. Jak jste vnímal, že jste byl de facto každou sezonu jinde?
„Nad tím jsem ani nepřemýšlel. Některá angažmá skončila z mých důvodů, kvůli dětem jsem nechtěl být daleko od domova. Někde jsme se naopak nedohodli. Nebyl zájem tím, že mi už není pětadvacet.“

Přitom sezonu jste začal na Spartě, teď jste v Mladé Boleslavi.
„Je to celkem divočina, to vám nebudu lhát. Zazvonil mi telefon, jestli bych měl zájem. Já jsem řekl, že rozhodnutí je na klubech, ať se domluví mezi sebou. A dopadlo to.“

Jak rychle to vůbec probíhalo? Ještě ve středu jste hrál za Litoměřice proti Pardubicím B.
„Od úterý večer jsem věděl, že středu odehraju za Litoměřice a ve čtvrtek ráno se budu hlásit v Boleslavi. Upeklo se to asi během dvou dnů, bylo to fakt rychlé.“

Bylo v kabině cítit, že tým před reprezentační pauzou prohrál čtyřikrát v řadě?
„V kabině je většinou nejvíc cítit smrad z výstroje. (směje se) Dělám si samozřejmě srandu, jsem tady dva dny, a co jsem stihl poznat, kluci si za tím chtějí jít. Myslím si, že ve Vítkovicích se to potvrdilo. Měli tam prohry, ale co já vím, špatně nehráli, jen tam byl vždycky nějaký výpadek, který je stál zápas. Teď jsme předvedli týmový a obětavý výkon. V posledních dvou minutách to tam všemožně skákalo, ale kluci zablokovali asi osm střel. Takhle se jde za vítězstvím.“

Navíc oba góly jste dali po odrazu od brusle.
„Když k tomu přidáme i hokej, bude to dobré.“ (směje se)

