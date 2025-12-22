Dejte tam místo mě Strnada, řekl kouči otrávený Jágr. Nelíbilo se mu vyloučení
Pokud chtělo Kladno uskřípnut sílící proud porážek, jenž se po pátku navýšil na tři v řadě, mělo předvést pod Ještědem úplně jiný hokej. Angažovanější, energičtější a taky kvalitnější. Tohle nemohlo stačit, přišla porážka 1:4. A do budoucna je určitě otázka, co s tím, kudy dál. Rytíři přešlapují na místě. Navíc je ve vzduchu otázka dalšího nasazování Jaromíra Jágra. V Liberci se sám od sebe rozhodnul, že nedohraje.
Kladno se nedokáže hnout z místa. Když na konci listopadu zaevidovalo výhry 2:1 nad Litvínovem a zvlášť poté 5:0 s Mladou Boleslaví a 3:0 ve Vítkovicích, říkali jste si, že mohutně posílený tým právě nastoupil do velké stíhací jízdy a k útoku na střed tabulky. Nastává však pravý opak, prohra s Bílými Tygry je čtvrtou v pořadí.
A i sem se hodí klasická poznámka: Prohrát se může, ale po kloudném srdnatém boji. Což se v neděli úplně nedělo. Kouč David Čermák to vzal zeširoka. „Pro nás byl klíčový zápas v Olomouci, který jsme nezvládli, výkon nebyl podle představ. Soutěž je tak strašně vyrovnaná, že stačí jeden špatný trénink, špatný jeden zápas a je strašně těžké do toho znovu naskočit. Do toho stavu jsme se právě dostali a teď si můžeme pomoci jedině sami. Jak v tréninku, tak v zápase. A zlomit to, aby se puky zase odrážely k nám. Je to pořád a jenom o poctivé práci celého týmu. Zápasy teď půjdou strašně rychle po sobě a my to musíme otočit co nejrychleji,“ zaúkoloval všechny zainteresované.
Vedle neduživého výkonu Kladna se debatuje i Jaromír Jágr. Třiapadesátiletý mazák odseděl na střídačce druhou půlku prostřední třetiny, z kabiny už na led nevyšel. Oficiální stopky mu nakonec vyměřily účast 7:36 minuty, z toho 2:17 na přesilovce. V zápise má minusový bod za účast na ledě při druhém libereckém gólu, kdy u střídačky vyčkával na možnost kontru, jenže situace se vyvinula jinak.
Zhruba od půlky utkání Jágr seděl na střídačce, působil lehce rezignovaně. Ikonická osmašedesátka nastoupila v sezoně do šestého utkání, v produktivitě mu zůstává jedna asistence. Legendární útočník se ocitl ve třetím útoku s novým parťákem Tristenem Robinsem, do vážnější gólové situace se však nedostal, na druhou stranu, byl dvakrát na ledě, když si Rytíři vybojovali přesilovku.
Kouč: Jarda říkal, že se necítí, tak odstoupil
A naopak po svém dvouminutovém zákroku na Denise Zemana byl na sudí rozezlený, taktéž na protihráče, jemuž nejspíš z blízka vyčítal, že situaci přihrál. Po návratu z trestné lavice Jágr ještě jednou s arbitrem komunikoval, ten mu dal gestem najevo, že neměl jinou možnost, než mazáka vyloučit.
Jágr nakonec odstoupil, ačkoli nebyl zraněný. Spíš sedí, že byl otrávený. „Jo, jo,“ odpověděl Čermák na otázku, zda ikona odešla z bitvy sama od sebe. A dodal: „Jarda teď měl dlouhou pauzu, v pátek hrál celý zápas, tady říkal, že se necítí, tak odstoupil. Tvrdil, že dál ne, ať místo něj dáme Strnyho,“ zmínil trenér Jakuba Strnada.
Sám ze střídačky dobře viděl, že body zůstaly na správné straně. „Liberec zaslouženě vyhrál. My jsme po minulém zápase nebyli spokojení s naším přístupem, ten se tady zlepšil, bohužel jsme v první třetině udělali několik chyb, soupeř je zkušeně potrestal. To určilo vývoj celého zápasu,“ shrnul David Čermák.
Jediný střelec kladenského gólu Oskar Lisler sotva zaznamenal, že legenda odstoupila. „Stalo se, že nehrál, trenéři do toho sáhli a hrálo se dál. Nebylo na co čekat, mít nějaké smutky a tak. Muselo se hrát,“ řekl k tomu.
Sám cítí, že tým musí pořádně zabrat, aby se nedostal do potíží. „Měli jsme tři výhry v řadě, pro hlavu to bylo super, ale teď je tady šňůra proher. Máme teď doma Pardubice, musíme udělat všechno pro to, abychom to zlomili. Chceme jít určitě výš a ne být takhle dole. Teď nám utekly nějaké body, je strašně těžké manko dohánět. Není na co čekat,“ velí Lisler.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|31
|16
|2
|4
|9
|98:73
|56
|2
Mountfield
|33
|15
|5
|1
|12
|89:77
|56
|3
Sparta
|34
|15
|4
|1
|14
|101:86
|54
|4
Třinec
|33
|15
|4
|1
|13
|97:82
|54
|5
Liberec
|32
|16
|0
|5
|11
|84:76
|53
|6
K. Vary
|31
|16
|1
|2
|12
|79:79
|52
|7
Plzeň
|32
|13
|3
|5
|11
|80:64
|50
|8
Brno
|31
|15
|1
|3
|12
|85:82
|50
|9
Olomouc
|33
|14
|3
|2
|14
|78:87
|50
|10
Vítkovice
|34
|14
|3
|2
|15
|88:98
|50
|11
Č. Budějovice
|32
|13
|4
|2
|13
|90:88
|49
|12
Kladno
|32
|9
|3
|5
|15
|77:95
|38
|13
M. Boleslav
|32
|10
|3
|2
|17
|62:82
|38
|14
Litvínov
|32
|7
|2
|3
|20
|63:102
|28
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž