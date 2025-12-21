Stoprocentní přesilovka zastavila lídra. Varaďa s Vítkovicemi sesadil Spartu z čela
Třikrát dostaly k dispozici přesilovou hru, třikrát se radovaly z gólu. Vítkovice předvedly na ledě Sparty ofenzivní smršť a po divoké přestřelce vyhrály 6:3. V O2 areně braly tři body poprvé od 31. října 2018. „Ježiši, to jsem nevěděl. Je pravda, že někdo z realizačního týmu jmenoval, že tady ještě nevyhrál. Já zase mám na tenhle zimák fantastické vzpomínky. Vím, jaké je tady vyhrát, co to všechno obnáší,“ vykládal po utkání trenér Václav Varaďa.
Když naposledy vybojovali v domácí aréně Sparty tři body, nechyběli v sestavě Vítkovic hráči jako Jan Výtisk, Ivan Baranka nebo Roman Szturc. Ze současné sestavy pamatoval úspěch pouze Patrik Zdráhal. Ridera na konci října 2018 zvítězila v O2 areně 4:1, pak přišla dlouhá řada nezdarů. Ostravané vyhráli na půdě soupeře až o rok později v předkole a posléze v únoru 2022. Tehdy ale až na nájezdy. Na další tříbodový skalp si museli počkat více než sedm let.
„Od začátku jsme si za tím šli. I se sestavou, která z důvodu zranění a nemocí byla nezkušená a mladá,“ ocenil po utkání kouč Varaďa.
Jeho svěřenci proti Spartě rychle ztráceli, když Dominik Hrachovina přes spoluhráče nejspíš neviděl na střelu Pavla Kousala a inkasoval mezi betony. „Měli jsme dobrý vstup do zápasu, z první střely dali gól. Bohužel jsme si pak nedokázali poradit s vítkovickými přesilovkami,“ ohlížel se asistent sparťanského trenéra Patrik Martinec.
Speciální týmy sehrály v utkání zásadní roli. Vítkovice dostaly k dispozici tři početní výhody, pokaždé rychle udeřily. Sparta přidala v přesilovce rovněž dva góly, ale další čtyři možnosti nevyužila. „Byli jsme produktivní v přesilových hrách, což nám v posledním období nešlo. Dneska jsme si tím hodně pomohli,“ věděl Varaďa.
„Tlučeme jim do hlavy neustále, aby stříleli, zjednodušili to, dávali si to rychle. Nakonec jsou to kluci na ledě, kdo to hraje. Vy jim dáte instrukce, ale oni se rozhodnou v ten čas, co s kotoučem udělají. Vyhodnocení situací pro nás dneska bylo až lehké. Proto byly tři góly,“ dodal recept na úspěšnou přesilovku.
Domácí dvakrát na vítkovický zásah odpověděli, zkraje třetí třetiny padly tři přesilovkové branky za minutu a 28 sekund. Hosté však po srovnání vždy bleskově odskočili. „Je problém, že dáme gól a hned během dalšího střídání dostaneme. To je prostě špatně. Celý zápas jsme dotahovali,“ uvědomoval si kapitán Pražanů Filip Chlapík. „Zápas jsme pořád tlačili do kopce,“ doplnil k jeho slovům Martinec.
Sparta šla ještě do třetí třetiny jen s jednogólovou ztrátou. V posledním dějství měla optický tlak, jenže do velkých šancí se nedostávala a soupeř naopak dál hrozil. Po šťastném odrazu a z brejku přidal další dva góly a vítězství pečetil trefou do prázdné. „Přišla třetí třetina, kdy to bylo o gól, ale tam už jsme neměli buď takovou kvalitu, nebo tako takovou sílu, abychom se dokázali hokejově nebo silově prosadit přes velice dobře hrající Vítkovice. Prohráli jsme zaslouženě,“ uznal sparťanský asistent.
Vítkovice zvítězily po sérii osmi zápasů, z nichž urvaly jen dvě výhry, a jsou osmé. Sparta naopak prohrála počtvrté z posledních šesti kol a přišla o první místo v tabulce. Před pražský klub se dostaly Pardubice i Mountfield. „Je to vyrovnané tak, že každý zápas se můžete propadnout nebo vyskočit o tři čtyři místa. Soustředíme se, abychom hráli dobře a vyhrávali. Víme, že když budeme hrát náš hokej, budeme nahoře,“ velel po propadu Chlapík.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|31
|16
|2
|4
|9
|98:73
|56
|2
Mountfield
|33
|15
|5
|1
|12
|89:77
|56
|3
Sparta
|34
|15
|4
|1
|14
|101:86
|54
|4
Třinec
|33
|15
|4
|1
|13
|97:82
|54
|5
Liberec
|32
|16
|0
|5
|11
|84:76
|53
|6
K. Vary
|31
|16
|1
|2
|12
|79:79
|52
|7
Plzeň
|32
|13
|3
|5
|11
|80:64
|50
|8
Brno
|31
|15
|1
|3
|12
|85:82
|50
|9
Olomouc
|33
|14
|3
|2
|14
|78:87
|50
|10
Vítkovice
|34
|14
|3
|2
|15
|88:98
|50
|11
Č. Budějovice
|32
|13
|4
|2
|13
|90:88
|49
|12
Kladno
|32
|9
|3
|5
|15
|77:95
|38
|13
M. Boleslav
|32
|10
|3
|2
|17
|62:82
|38
|14
Litvínov
|32
|7
|2
|3
|20
|63:102
|28
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž