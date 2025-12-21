Kanaďan po Spartě: Zahrát si v Praze? Vždycky speciální. Program je kvůli olympiádě šílený
Nejdřív šikovnou tečí v přesilovce smazal sparťanský náskok, pak překonal Jakuba Kováře i díky šťastnému odrazu o soupeře a dodal Vítkovicím více klidu. Anthony Nellis mohl v O2 areně sahat i po hattricku, z úst trenéra slyšel chválu. „V posledním období nás táhne, je to vidět i ve statistikách. Jeho hra, i když neskóruje, je velmi dobrá. Je jedním z lídrů, nepotřebuje mít písmeno na dresu. Jeho výkony mají vzestupnou tendenci,“ řekl Václav Varaďa na konto Kanaďana, který řídil nedělní výhru Vítkovic na ledě Sparty 6:3.
Sám jste dal dva góly, trenér vás po utkání chválil. Myslel jste i na hattrick?
„Hráči to vždycky proběhne myslí, ale není to něco, o čem byste hodně přemýšlel. Měl jsem pár šancí, ale jako celá lajna jsme hráli opravdu dobře a naše ofenziva byla dobře rozložená. Tohle jsme potřebovali, protože v posledních zápasech jsme měli problém dávat góly.“
Vítkovice vyhrály na domácím ledě Sparty za tři body po více než sedmi letech. Tušil jste to?
„Jistě jsem věděl, že poslední dva roky, co jsem ve Vítkovicích, jsme tady nevyhráli. Vždycky je ale zábavné vyhrát před hodně lidmi. Vždycky je speciální zahrát si v Praze.“
Co rozhodlo?
„Dařilo se nám dávat góly ve správnou chvíli. Zvlášť v přesilovkách. Rychle jsme prohrávali, ale v přesilovce jsme si pomohli třemi góly, čtvrtý byl hodně šťastný. Takový odraz se stane jednou za dva tři roky. Občas ale takové potřebujete, abyste mohli vyhrát. Taky speciální týmy byly klíčový faktor.“
V přesilovkách jste byli stoprocentní.
„Vždycky máme porady u videa, koukáme, jak soupeři brání oslabení. Věříme klukům, kteří chodí na přesilovky. Je jasné, že někdy to nejde podle představ, ale když tomu věříte, budete odměněni.“
Rozhovor pokračuje pod grafikou
Bylo hodně důležité pro psychiku, že jste pokaždé rychle odpověděli na vyrovnání Sparty?
„Když tým vyrovná, je jednoduché začít hrát nervózně. Ale když rychle dáte gól, vždycky to druhému týmu sebere momentum. Bylo důležité, že jsme skoro celý zápas drželi vedení.“
Je výhra na ledě Sparty velkou vzpruhou po sérii, kdy jste z osmi zápasů brali jen dvě vítězství?
„Samozřejmě. Sezona je dlouhá, procházíte si vzestupy a pády. Dostali jsme se do momentu, kdy to vypadalo, že nemůžeme dát gól a naopak soupeř dá gól z každé šance. Bylo to psychicky náročné. Takovéhle vítězství ale přinese do kabiny úsměvy a cesta do Ostravy bude zábavná. Blíží se Vánoce, vždycky je fajn brát taková vítězství.“
Zmiňujete Vánoce, jak je v Česku strávíte?
„Máme teď hodně zápasů, program je kvůli olympiádě šílený. Ale mám tady rodinu, je tu manželka s našimi dvěma syny, z Kanady sem přiletí moje máma. Bude zábava strávit pár dní s rodinou.“
