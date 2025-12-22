Předplatné

Zimák ŽIVĚ: Šílené Kladno, Jágr ani nedohrál. Kontroverzní fauly na hlavu, co s nimi?

Martin Faško-Rudáš stíhán Jaromírem Jágrem
Tipsport extraliga
Tradiční živé vysílání podcastu Zimák nechybí ani před Vánoci. Tématem je chabý výkon Kladna v Liberci, kde nedohrál Jaromír Jágr. Pardubice se posunuly proti Plzni do čela, ale zkušený Jakub Lev si po zápase rýpnul do jejich hvězdy Lukáše Sedláka. Co se zákroky na hlavu, za které si do značné míry mohou hráči, kteří jsou atakovaní? To a mnohem víc probere sestava redaktorů Patrik Czepiec, Pavel Bárta, Miroslav Horák a Daniel Fekets.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice311624998:7356
2Mountfield3315511289:7756
3Sparta34154114101:8654
4Třinec3315411397:8254
5Liberec3216051184:7653
6K. Vary3116121279:7952
7Plzeň3213351180:6450
8Brno3115131285:8250
9Olomouc3314321478:8750
10Vítkovice3414321588:9850
11Č. Budějovice3213421390:8849
12Kladno329351577:9538
13M. Boleslav3210321762:8238
14Litvínov327232063:10228
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

