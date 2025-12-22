Zimák ŽIVĚ: Šílené Kladno, Jágr ani nedohrál. Kontroverzní fauly na hlavu, co s nimi?
Tradiční živé vysílání podcastu Zimák nechybí ani před Vánoci. Tématem je chabý výkon Kladna v Liberci, kde nedohrál Jaromír Jágr. Pardubice se posunuly proti Plzni do čela, ale zkušený Jakub Lev si po zápase rýpnul do jejich hvězdy Lukáše Sedláka. Co se zákroky na hlavu, za které si do značné míry mohou hráči, kteří jsou atakovaní? To a mnohem víc probere sestava redaktorů Patrik Czepiec, Pavel Bárta, Miroslav Horák a Daniel Fekets.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|31
|16
|2
|4
|9
|98:73
|56
|2
Mountfield
|33
|15
|5
|1
|12
|89:77
|56
|3
Sparta
|34
|15
|4
|1
|14
|101:86
|54
|4
Třinec
|33
|15
|4
|1
|13
|97:82
|54
|5
Liberec
|32
|16
|0
|5
|11
|84:76
|53
|6
K. Vary
|31
|16
|1
|2
|12
|79:79
|52
|7
Plzeň
|32
|13
|3
|5
|11
|80:64
|50
|8
Brno
|31
|15
|1
|3
|12
|85:82
|50
|9
Olomouc
|33
|14
|3
|2
|14
|78:87
|50
|10
Vítkovice
|34
|14
|3
|2
|15
|88:98
|50
|11
Č. Budějovice
|32
|13
|4
|2
|13
|90:88
|49
|12
Kladno
|32
|9
|3
|5
|15
|77:95
|38
|13
M. Boleslav
|32
|10
|3
|2
|17
|62:82
|38
|14
Litvínov
|32
|7
|2
|3
|20
|63:102
|28
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž