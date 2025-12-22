Důvěru majitele nesplatil. Zdráhal končí ve Vítkovicích, znovu se potká s Lakatošem
Když se v říjnu 2023 vracel do Vítkovic, chtěl konečně naplno ukázat svůj potenciál. Jenže nepovedlo se. Útočník Patrik Zdráhal se s mateřským klubem podruhé v kariéře loučí, až do konce sezony bude hostovat v Mladé Boleslavi. Kontrakt v Ostravě mu doběhne v dubnu, jeho další prodloužení je velmi nepravděpodobné.
Nejen v probíhající sezoně na něm měly Vítkovice stát. Spolu s Anthonym Nellisem, Chadem Yetmanem, Markem Hrivíkem nebo Jindřichem Abdulem chtěl Patrik Zdráhal utvořit hlavní palebnou sílu, avšak výkony třicetiletého útočníka zůstaly daleko za očekáváním. V jednatřiceti zápasech posbíral jen tři branky a sedm asistencí.
Ubíjelo ho, že mužstvu nedokázal pomoct. V hlavě to měl víc a víc. Chtěl to prolomit, jenže pořád to nešlo. I proto jej kouč Václav Varaďa při domácích zápasech s Plzní a Mladou Boleslaví před závěrečnými třetinami posadil, nedělní špíl na Spartě začal Zdráhal jako třináctý útočník.
O den později už jeho mise ve Vítkovicích skončila, Ostravané se dohodli s Mladou Boleslaví na Zdráhalově hostování do konce sezony. Bývalý mládežnický reprezentant poprvé naskočí za Bruslaře zřejmě už v úterý proti Litvínovu.
Přitom v říjnu roku 2023 přicházel Patrik Zdráhal zpátky domů s velkou pompou. Trápícím se Vítkovicím, kam se po víc než třech letech vracel, měl raketově pomoct. Na jeho návratu se tehdy výrazně podílel i majitel klubu Aleš Pavlík.
„Jakmile jsem se dozvěděl, že by se mohla naskytnout příležitost, že by Patrik Zdráhal mohl ve Švédsku skončit, osobně jsem mu zavolal a vyjádřil přání, aby se vrátil k nám domů. Tři dny jsme byli v intenzivním kontaktu a já mám velikou radost, že se Patrik rozhodl znovu pro vítkovický dres,“ líčil vítkovický boss.
„Je to odchovanec, kvalitní hokejista, reprezentant, má spoustu zkušeností. Takového hráče jsme si jednoduše nemohli nechat utéct. Věřím, že se mu u nás bude dařit a že i díky jeho pomoci se Vítkovice vrátí na úspěšnou vlnu,“ doplnil Pavlík.
Pro Zdráhalův příchod udělal dost, nebál se přeplatit i jiné tuzemské adresy v čele s Mladou Boleslaví a Hradcem Králové. Rychlé křídlo zapsalo po příchodu ze Švédska 19 bodů ve 29 zápasech, o rok později končilo na 14 brankách a 16 asistencích. V závěru sezony si ale nepříjemně zlomilo nohu.
Poté už Zdráhal jen paběrkoval, jeho parádní výkony z litvínovské sezony 2021/22 zůstaly minulostí. Nakopne to u Bruslařů? Tam se mimochodem potřetí v kariéře potká s Dominikem Lakatošem, za Vítkovice spolu nastupovali v sezonách 2019/20 a 2023/24.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|31
|16
|2
|4
|9
|98:73
|56
|2
Mountfield
|33
|15
|5
|1
|12
|89:77
|56
|3
Sparta
|34
|15
|4
|1
|14
|101:86
|54
|4
Třinec
|33
|15
|4
|1
|13
|97:82
|54
|5
Liberec
|32
|16
|0
|5
|11
|84:76
|53
|6
K. Vary
|31
|16
|1
|2
|12
|79:79
|52
|7
Plzeň
|32
|13
|3
|5
|11
|80:64
|50
|8
Brno
|31
|15
|1
|3
|12
|85:82
|50
|9
Olomouc
|33
|14
|3
|2
|14
|78:87
|50
|10
Vítkovice
|34
|14
|3
|2
|15
|88:98
|50
|11
Č. Budějovice
|32
|13
|4
|2
|13
|90:88
|49
|12
Kladno
|32
|9
|3
|5
|15
|77:95
|38
|13
M. Boleslav
|32
|10
|3
|2
|17
|62:82
|38
|14
Litvínov
|32
|7
|2
|3
|20
|63:102
|28
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž