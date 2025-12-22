Sedláka si musíte vychovat. Je to správný gauner jako Duda, říká bývalý špičkový sudí
Pardubice v neděli vyválčily a vydřely tři body tam, kde jim to nevoní a nesedí. V Plzni. Zemitý, dotěrný a nepoddajný sok, náruživí fanoušci, kteří dokážou vyvolat silně nepřátelskou atmosféru. Po středečním odevzdání jasně se rodícího vítězství s Olomoucí (z 3:0 na 4:5p) potřebná vzpruha. Dost z toho měl na svědomí Lukáš Sedlák, mezi protihráči opět nejvíc diskutovaná figura. To samé mezi sudími. „Lukáš Sedlák je bez debat výborný hokejista, v mých očích a svým způsobem dvojče Radka Dudy. Tak trochu gauner, ale v dobrém slova smyslu,“ líčí svůj pohled Milan Minář, bývalý špičkový mezinárodní rozhodčí.
Oblíbený reprezentant a nesnášený extraligový hráč. Prakticky všude mimo Pardubice narazíte na Sedlákovy hatery. Pražský mistr světa umí dráždit, provokovat, vyšponovat zprvu banální situaci, probrat do té doby jen přihlížející diváky. Patří to k němu, jde o přirozenou součást jeho boje. Díky téhle nátuře se dostal do NHL. Mohl by ji hrát dál, kdyby mu stačilo paběrkovat ve čtvrté formaci, občas ve třetí. Úkoly by si splnil. Jenže on chtěl zápasy rozhodovat, mít na ně zásadní vliv v roli, kterou mu v zámoří negarantovali.
Zatímco spousta jiných hráčů může vyložit na stůl jednu kartu, on jich má v arzenálu výrazně větší množství.
Je rychlý, umí být kreativní, gólový. Takových je dost. Jenže tam, kde jiní zhasnou, jakmile soka nepokoří hokejovým fortelem, on pokračuje dál, zkusí to zlomit jinudy. Tasí lehké provokace, přitvrdí, anebo naopak dává všem najevo, že byl faulován. A pokud píšťalka mlčí, nezdráhá se dát náležitě nespokojenost s verdikty arbitrů. Jeho vztekání deptá fanoušky, nadzvedne soupeře, ale přináší to vzruch, z kterého občas něco kápne pro jeho tým.
Na Sedlákovi málokdy vidíte, že by mu bylo ukradené, jak zápas běží a kam směřuje. V neděli se na západě Čech odehrávala tuhá bitva, krosčeky měly v hektickém závěru pré. Pardubickému kapitánovi jeden přistál na krku od Petra Zámorského. „Zkoušeli to všemi možnými způsoby. Klasická koncovka, když je to o jeden gól. Nejvíc mě naštval asi Zámek. Po odpískání, zezadu, zbývalo pár sekund,“ popisoval Sedlák, do partie silně emocionálně vtažený.
„Je zápas, kdy se Lukáš Sedlák nerozčiluje? Nezažil jsem,“ ušklíbl se plzeňský útočník Jakub Lev.
Občas Sedláka ovládnou negativní emoce, ovšem prospěchu napočítáte víc. Je to právě Sedlákova maximální angažovanost do děje, jež přináší Dynamu užitek. V kombinaci s maximálním nadhledem kumpána Romana Červenky ideální propojení. Z jejich úsilí padl i Sedlákův vítězný nedělní gól.
Extraligoví arbitři to s ním nemívají jednoduché. Nezřídka míváte pocit, že si nevědí úplně rady. Dělat, že neslyším a nevidím? Anebo ho při prvním náznaku kontroverze odpálit na trestnou a doufat, že se zkrotí?
Z pohledu „zeber“ získáte nad Sedlákem lepší kontrolu, pokud mu dáte najevo, že chápete jeho styl a nehodláte jej řídit vyloženě z pozice moci, kterou jako rozhodčí máte.
Právě Milan Minář měl ojedinělý dar s hráči vyjít. Zastával lidský přístup, nehrál si na policajta. „Obecně platí a já jsem to tak vždycky měl, že s hráči tohoto typu musíte umět pracovat. Vždycky jsem věděl, že na ně nesmím pustit žádný faul, na oplátku jsem očekával, že mi nebudou na ledě dělat bordel. Ofenzivní techničtí hokejisti, tvořící hru, by neměli být osekáváni, hákováni a podobně. Jako rozhodčí je musím chránit tím, že každý nedovolený zákrok na ně odpískám, musí mu to však vrátit tím, že se mnou nebudou chtít cvičit. Taková byla má filozofie. Jednoduchá a účinná,“ líčí sudí s bohatými zkušenosti z mistrovství světa.
Realita bývá někdy taková, že ne všechny nedovolené zákroky na Sedláka skončí dvouminutovým postihem. Vysvětlení můžete najít právě v občasných nesouhlasných reakcích a výčitkách hráče směrem k sudím, že soupeřův atak netrestají. Pokud se reklamace hromadí, může se vám to jako rozhodčímu časem zprotivit. A následná reakce bývá na světě: neodpískáte faul.
Minář nevylučuje, že tomu tak může být. „Lukáš mi přijde kolikrát teatrální, strhává pozornost na sebe,“ soudí. „Podle mě se trochu drží hesla: Na mě si nic dovolit nemůžete, ale já si můžu dovolit prakticky cokoli.“
Také on si občas sám pro sebe řekne, že by Sedlák mohl ubrat na emocionálních výstupech, zároveň chápe, že to k němu patří. „Můžeme si říkat, že mu to snižuje koncentraci výkonu, ale evidentně s tím dovede fungovat a žít. To samé byl Radek Duda,“ porovnává s rebelem předchozí generace.
A znovu, záleží vždy na arbitrech, kam až dění na ledě nechají zajít. Což platí obecně. „Hráči jsou chytří a dobře vědí, co si mohou dovolit. Vědí, kterého rozhodčího si mohou potahat, povodit. Hokejista pouze využívá toho, co mu rozhodčí povolí. Pokud s hráčem neumíte pracovat a nenastavíte mu jasné mantinely, není to jeho chyba, ale vaše. Jestliže tohle sudí nepochopí, hráči typu Lukáše Sedláka si je bude vodit dál,“ uzavírá Milan Minář.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|31
|16
|2
|4
|9
|98:73
|56
|2
Mountfield
|33
|15
|5
|1
|12
|89:77
|56
|3
Sparta
|34
|15
|4
|1
|14
|101:86
|54
|4
Třinec
|33
|15
|4
|1
|13
|97:82
|54
|5
Liberec
|32
|16
|0
|5
|11
|84:76
|53
|6
K. Vary
|31
|16
|1
|2
|12
|79:79
|52
|7
Plzeň
|32
|13
|3
|5
|11
|80:64
|50
|8
Brno
|31
|15
|1
|3
|12
|85:82
|50
|9
Olomouc
|33
|14
|3
|2
|14
|78:87
|50
|10
Vítkovice
|34
|14
|3
|2
|15
|88:98
|50
|11
Č. Budějovice
|32
|13
|4
|2
|13
|90:88
|49
|12
Kladno
|32
|9
|3
|5
|15
|77:95
|38
|13
M. Boleslav
|32
|10
|3
|2
|17
|62:82
|38
|14
Litvínov
|32
|7
|2
|3
|20
|63:102
|28
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž