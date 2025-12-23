ONLINE: Kladno - Pardubice 0:0. Sparta vede 4:1 nad Olomoucí. Daří se Litvínovu
Den před Vánoci hokejová Tipsport extraliga nabízí šest zápasů 33. kola. První Dynamo hájí nedávno získané první místo v Kladně. Jaromír Jágr chybí v sestavě Rytířů poté, co sám odstoupil z předchozího duelu. Sparta před odletem na Spengler Cup hraje doma s Olomoucí, mistrovská Kometa nastupuje proti Plzni. Hraje se také v Litvínově a Vítkovicích. Všechny zápasy před Štědrým dnem sledujte ONLINE na iSportu.
Karlovy Vary - České Budějovice 1:0
Vyrovnanou bitvu v lázeňském městě plnou menších vyloučení rozhodla až třetí třetina. V 55. minutě vystřelil Energii těsné vítězství kapitán Jiří Černoch. Hosté z jižních Čech se sice o necelé čtyři minuty později radovali z vyrovnání, trefu však sudí neuznali po úspěšném využití trenérské výzvy karlovarské střídačky. Západočeši před vánočními svátky vyhráli osmý z posledních devíti zápasů.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|31
|16
|2
|4
|9
|98:73
|56
|2
Mountfield
|33
|15
|5
|1
|12
|89:77
|56
|3
K. Vary
|32
|17
|1
|2
|12
|80:79
|55
|4
Sparta
|34
|15
|4
|1
|14
|101:86
|54
|5
Třinec
|33
|15
|4
|1
|13
|97:82
|54
|6
Liberec
|32
|16
|0
|5
|11
|84:76
|53
|7
Plzeň
|32
|13
|3
|5
|11
|80:64
|50
|8
Brno
|31
|15
|1
|3
|12
|85:82
|50
|9
Olomouc
|33
|14
|3
|2
|14
|78:87
|50
|10
Vítkovice
|34
|14
|3
|2
|15
|88:98
|50
|11
Č. Budějovice
|33
|13
|4
|2
|14
|90:89
|49
|12
Kladno
|32
|9
|3
|5
|15
|77:95
|38
|13
M. Boleslav
|32
|10
|3
|2
|17
|62:82
|38
|14
Litvínov
|32
|7
|2
|3
|20
|63:102
|28
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž