ONLINE: Kladno - Pardubice 0:0. Sparta vede 4:1 nad Olomoucí. Daří se Litvínovu

Tipsport extraliga
Den před Vánoci hokejová Tipsport extraliga nabízí šest zápasů 33. kola. První Dynamo hájí nedávno získané první místo v Kladně. Jaromír Jágr chybí v sestavě Rytířů poté, co sám odstoupil z předchozího duelu. Sparta před odletem na Spengler Cup hraje doma s Olomoucí, mistrovská Kometa nastupuje proti Plzni. Hraje se také v Litvínově a Vítkovicích. Všechny zápasy před Štědrým dnem sledujte ONLINE na iSportu.

Karlovy Vary - České Budějovice 1:0

Vyrovnanou bitvu v lázeňském městě plnou menších vyloučení rozhodla až třetí třetina. V 55. minutě vystřelil Energii těsné vítězství kapitán Jiří Černoch. Hosté z jižních Čech se sice o necelé čtyři minuty později radovali z vyrovnání, trefu však sudí neuznali po úspěšném využití trenérské výzvy karlovarské střídačky. Západočeši před vánočními svátky vyhráli osmý z posledních devíti zápasů.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice311624998:7356
2Mountfield3315511289:7756
3K. Vary3217121280:7955
4Sparta34154114101:8654
5Třinec3315411397:8254
6Liberec3216051184:7653
7Plzeň3213351180:6450
8Brno3115131285:8250
9Olomouc3314321478:8750
10Vítkovice3414321588:9850
11Č. Budějovice3313421490:8949
12Kladno329351577:9538
13M. Boleslav3210321762:8238
14Litvínov327232063:10228
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

