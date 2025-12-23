Předplatné

Trenérské rošády v extralize, klub po klubu. Jak hrát o Vánocích? Takhle!

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Trenérské rošády v extralize, klub po klubu. Jak hrát o Vánocích? Takhle! • Zdroj: isport.cz
Brněnský Jakub Flek se raduje z gólu proti Liberci
Kladenský Kelly Klíma a budějoický Ondřej Kachyňa
Zraněný Ondřej Kaše odjíždí z ledu proti Spartě
Karlovarští hráči se radují z gólu proti Hradci Králové
Hradecký Martin Kohout a karlovarský kapitán Jiří Černoch
Liberecký brankář Petr Kváča proti Kometě Brno
Plzeňský Dominik Simon a třinecký Patrik Hrehorčák
12
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Nejen hráči, ale také trenéři se starají o to, kde budou pracovat od příští sezony. A podcast ZIMÁK vám v plné verzi přinese nejnovější spekulace z extraligového zákulisí. V nejvyšší hokejové soutěži totiž najdete čtyři, možná pět adres, kde by i v dalším ročníku 2026/27 mělo zůstat vše při starém, na dalších místech může dojít ke změnám. Nemusí nutně, ale nabízíme vám, jaké možnosti jsou ve hře, o kom se uvažuje. Procházíme klub po klubu od posledního po první.

Věnujeme se i nečekanému tématu, které odpálil Radan Lenc. Liberecký útočník si postěžoval na nadupaný program před a při vánočních svátcích. Následně jej podpořil i olomoucký forvard Silvester Kusko.

Mají hráči pravdu? Buď jak buď, Radek Duda má zajímavý recept, jak z kočování po republice v noci 23. a nad ránem 24. prosince vybruslit. Ale na začátku ještě projedeme hodně diskutované téma zákazu tvrdého dohrávání hráčů v žákovské kategorii a snaze bránit ven odchodům talentovaných hráčů.

Všechny díly Zimáku najdete na www.zimakpodcast.cz.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice311624998:7356
2Mountfield3315511289:7756
3Sparta34154114101:8654
4Třinec3315411397:8254
5Liberec3216051184:7653
6K. Vary3116121279:7952
7Plzeň3213351180:6450
8Brno3115131285:8250
9Olomouc3314321478:8750
10Vítkovice3414321588:9850
11Č. Budějovice3213421390:8849
12Kladno329351577:9538
13M. Boleslav3210321762:8238
14Litvínov327232063:10228
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů