Trenérské rošády v extralize, klub po klubu. Jak hrát o Vánocích? Takhle!
Nejen hráči, ale také trenéři se starají o to, kde budou pracovat od příští sezony. A podcast ZIMÁK vám v plné verzi přinese nejnovější spekulace z extraligového zákulisí. V nejvyšší hokejové soutěži totiž najdete čtyři, možná pět adres, kde by i v dalším ročníku 2026/27 mělo zůstat vše při starém, na dalších místech může dojít ke změnám. Nemusí nutně, ale nabízíme vám, jaké možnosti jsou ve hře, o kom se uvažuje. Procházíme klub po klubu od posledního po první.
Věnujeme se i nečekanému tématu, které odpálil Radan Lenc. Liberecký útočník si postěžoval na nadupaný program před a při vánočních svátcích. Následně jej podpořil i olomoucký forvard Silvester Kusko.
Mají hráči pravdu? Buď jak buď, Radek Duda má zajímavý recept, jak z kočování po republice v noci 23. a nad ránem 24. prosince vybruslit. Ale na začátku ještě projedeme hodně diskutované téma zákazu tvrdého dohrávání hráčů v žákovské kategorii a snaze bránit ven odchodům talentovaných hráčů.
Všechny díly Zimáku najdete na www.zimakpodcast.cz.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|31
|16
|2
|4
|9
|98:73
|56
|2
Mountfield
|33
|15
|5
|1
|12
|89:77
|56
|3
Sparta
|34
|15
|4
|1
|14
|101:86
|54
|4
Třinec
|33
|15
|4
|1
|13
|97:82
|54
|5
Liberec
|32
|16
|0
|5
|11
|84:76
|53
|6
K. Vary
|31
|16
|1
|2
|12
|79:79
|52
|7
Plzeň
|32
|13
|3
|5
|11
|80:64
|50
|8
Brno
|31
|15
|1
|3
|12
|85:82
|50
|9
Olomouc
|33
|14
|3
|2
|14
|78:87
|50
|10
Vítkovice
|34
|14
|3
|2
|15
|88:98
|50
|11
Č. Budějovice
|32
|13
|4
|2
|13
|90:88
|49
|12
Kladno
|32
|9
|3
|5
|15
|77:95
|38
|13
M. Boleslav
|32
|10
|3
|2
|17
|62:82
|38
|14
Litvínov
|32
|7
|2
|3
|20
|63:102
|28
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž