Hrachovina podepsal smlouvu a vychytal výhru: Dva dny volna? Kluci mě asi pobodají, ale…
Bílým Tygrům to na hokejisty Vítkovic dlouhodobě nejde. Naposledy nad nimi vyhráli 28. listopadu 2023, v následných devíti vzájemných špílech však sbírali jen porážky. Další nezdar přidali v předvánočním kole, kdy v Ostravě padli 1:4. Jejich nejtěžším soupeřem byl Dominik Hrachovina, jenž pochytal dvaatřicet střel. „Vyhráli jsme, co víc si přát?“ tázal se jednatřicetiletý gólman, který spolu s obráncem Joem Leahym v klubu podepsal nový kontrakt.
Oba jste to podškrábli do roku 2027. Cítíte se ve Vítkovicích dobře?
„Člověk je vděčný, že může být v extralize. Jsem rád, že tady můžu být.“
Jak se vůbec další výhra nad Libercem rodila?
„Ze začátku asi ne moc jednoduše, protože v první třetině jsme byli trošku pod tlakem. Naštěstí jsme to ale udrželi na 0:0, což byl pro nás takový základní stavební kámen, protože většinou první třetinu prohráváme. Zaplaťpánbůh, že jsme to udrželi. Ve druhé třetině se to nějak srovnalo, chvilkami jsme už byli lepší a dali jsme góly. Ve třetí části jsme ujeli, zvýšili na 3:1 a na konci se trochu uklidnili. Nakonec si myslím, že jsme si to pohlídali.“
Zkraje třetí třetiny jste ale bránili střední pásmo, moc jste neútočili.
„Nevzpomínám si na moc zápasů, ve kterých bychom nehráli takhle. Možná nám teď zrovna nenadržuju, ale je to tak. Zápasy jsou těsné, vždycky musíme bojovat až do konce. Teď tomu nebylo jinak.“
Vyhovuje vám, když na vás chodí větší množství střel?
„Vždycky je příjemnější, když střely chodí a člověk zrovna nemusí přemýšlet nad tím, kdy přijde další. To si nevyberete, musíte chytit puk, co letí do brány.“
Předešlé domácí duely s Plzní a Mladou Boleslaví se vám nepovedly, ale na Spartě a s Libercem jste si zlepšili chuť. Oddechli jste si?
„Vzhledem k tomu, že se pořád hraje, jsme si moc neoddechli. Ale samozřejmě jsme rádi, že jsme vyhráli. Zápasy jdou rychle po sobě a ono není potřeba nad nimi moc přemýšlet. Není ani čas nad nimi dumat. Samozřejmě je třeba si k nim něco říct, ale na druhou stranu, další zápas přijde stejně hrozně rychle.“
Asistent Aleš Krátoška na tiskovce zmínil, že na Vánoce dostanete dva dny volna.
„Jo, ale člověku... Já to ani nemůžu říct nahlas, protože kluci v kabině mě pobodají. (usmívá se) Mně zrovna ty dva dny moc nevyhovují. Jsem samozřejmě rád, že si kluci odpočinou, ale já bych měl raději jen jeden den volna.“
Proč?
„Člověk už není nejmladší, a když dva dny očima nevidíte puk, pro mě osobně to příjemné není. Sice mě kluci asi fakt pobodají, ale já to tak mám.“ (směje se)
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|32
|17
|2
|4
|9
|99:73
|59
|2
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|3
Mountfield
|33
|15
|5
|1
|12
|89:77
|56
|4
K. Vary
|32
|17
|1
|2
|12
|80:79
|55
|5
Třinec
|33
|15
|4
|1
|13
|97:82
|54
|6
Liberec
|33
|16
|0
|5
|12
|85:80
|53
|7
Vítkovice
|35
|15
|3
|2
|15
|92:99
|53
|8
Brno
|32
|15
|2
|3
|12
|88:84
|52
|9
Plzeň
|33
|13
|3
|6
|11
|82:67
|51
|10
Olomouc
|34
|14
|3
|2
|15
|80:94
|50
|11
Č. Budějovice
|33
|13
|4
|2
|14
|90:89
|49
|12
Kladno
|33
|9
|3
|5
|16
|77:96
|38
|13
M. Boleslav
|33
|10
|3
|2
|18
|63:88
|38
|14
Litvínov
|33
|8
|2
|3
|20
|69:103
|31
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž