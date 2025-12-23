Předplatné

Hrachovina podepsal smlouvu a vychytal výhru: Dva dny volna? Kluci mě asi pobodají, ale…

Vítkovický gólman Dominik Hrachovina oslavuje prodloužení smlouvy vychytanou výhrou
Vítkovický gólman Dominik Hrachovina oslavuje prodloužení smlouvy vychytanou výhrouZdroj: ČTK
Dominik Hrachovina v brance Vítkovic sledujte puk mířící k němu
Vítkovičtí hokejisté oslavují vítězství
Lucas Edmonds z Vítkovic v souboji se dvěma Bílými Tygry
Vítkovičtí hokejisté oslavují domácí vítězství
Vítkovický útočník Jindřich Abdul bojuje o puk s Radimem Šimkem z Liberce
Lucas Edmonds při své premiéře v dresu Vítkovic
Švédský útočník Lucas Edmonds při své premiéře ze Vítkovice
14
Fotogalerie
Daniel Fekets
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Bílým Tygrům to na hokejisty Vítkovic dlouhodobě nejde. Naposledy nad nimi vyhráli 28. listopadu 2023, v následných devíti vzájemných špílech však sbírali jen porážky. Další nezdar přidali v předvánočním kole, kdy v Ostravě padli 1:4. Jejich nejtěžším soupeřem byl Dominik Hrachovina, jenž pochytal dvaatřicet střel. „Vyhráli jsme, co víc si přát?“ tázal se jednatřicetiletý gólman, který spolu s obráncem Joem Leahym v klubu podepsal nový kontrakt.

Oba jste to podškrábli do roku 2027. Cítíte se ve Vítkovicích dobře?
„Člověk je vděčný, že může být v extralize. Jsem rád, že tady můžu být.“

Jak se vůbec další výhra nad Libercem rodila?
„Ze začátku asi ne moc jednoduše, protože v první třetině jsme byli trošku pod tlakem. Naštěstí jsme to ale udrželi na 0:0, což byl pro nás takový základní stavební kámen, protože většinou první třetinu prohráváme. Zaplaťpánbůh, že jsme to udrželi. Ve druhé třetině se to nějak srovnalo, chvilkami jsme už byli lepší a dali jsme góly. Ve třetí části jsme ujeli, zvýšili na 3:1 a na konci se trochu uklidnili. Nakonec si myslím, že jsme si to pohlídali.“

Zkraje třetí třetiny jste ale bránili střední pásmo, moc jste neútočili.
„Nevzpomínám si na moc zápasů, ve kterých bychom nehráli takhle. Možná nám teď zrovna nenadržuju, ale je to tak. Zápasy jsou těsné, vždycky musíme bojovat až do konce. Teď tomu nebylo jinak.“

Vyhovuje vám, když na vás chodí větší množství střel?
„Vždycky je příjemnější, když střely chodí a člověk zrovna nemusí přemýšlet nad tím, kdy přijde další. To si nevyberete, musíte chytit puk, co letí do brány.“

Předešlé domácí duely s Plzní a Mladou Boleslaví se vám nepovedly, ale na Spartě a s Libercem jste si zlepšili chuť. Oddechli jste si?
„Vzhledem k tomu, že se pořád hraje, jsme si moc neoddechli. Ale samozřejmě jsme rádi, že jsme vyhráli. Zápasy jdou rychle po sobě a ono není potřeba nad nimi moc přemýšlet. Není ani čas nad nimi dumat. Samozřejmě je třeba si k nim něco říct, ale na druhou stranu, další zápas přijde stejně hrozně rychle.“

Asistent Aleš Krátoška na tiskovce zmínil, že na Vánoce dostanete dva dny volna.
„Jo, ale člověku... Já to ani nemůžu říct nahlas, protože kluci v kabině mě pobodají. (usmívá se) Mně zrovna ty dva dny moc nevyhovují. Jsem samozřejmě rád, že si kluci odpočinou, ale já bych měl raději jen jeden den volna.“

Proč?
„Člověk už není nejmladší, a když dva dny očima nevidíte puk, pro mě osobně to příjemné není. Sice mě kluci asi fakt pobodají, ale já to tak mám.“ (směje se)

KonecLIVE
41

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice321724999:7359
2Sparta35164114108:8857
3Mountfield3315511289:7756
4K. Vary3217121280:7955
5Třinec3315411397:8254
6Liberec3316051285:8053
7Vítkovice3515321592:9953
8Brno3215231288:8452
9Plzeň3313361182:6751
10Olomouc3414321580:9450
11Č. Budějovice3313421490:8949
12Kladno339351677:9638
13M. Boleslav3310321863:8838
14Litvínov338232069:10331
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů