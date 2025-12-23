Král se ostříhal a dal první gól od návratu. Táta udělá kapra na víně s hranolkami, hlásil
Nikdy nepodceňujte Plzeň! A zvlášť na hřištích soupeřů. Den před Štědrým dnem si přivezla bod z ledu mistra, kde v poslední třetině dohnala dvoubrankové manko a padla až 2:3 v prodloužení. V něm zapsal první gól v sezoně a vůbec po návratu do Komety reprezentační bek Filip Král. Při hře tři na tři bravurně proměnil sólo, ale domácí chtěli plný počet bodů. „Trošičku ze mě spadla tíha, ulevilo se mi,“ nezapíral vítězný střelec. „Plzeň ukázala, že je potřeba mít před ní velký respekt,“ ocenil brněnský kouč Kamil Pokorný.
Šampion po dvou solidních třetinách v poslední části polevil a dovolit dravému soupeři sáhnout si na úspěch. „Říká se, že vedení 2:0 je nejhorší. Oni na nás nastoupili a byli lepší,“ uznal Filip Král. „Ve třetí třetině jsme hráli to, co jsme chtěli,“ pochvaloval si útočník Indiánů Ivo Sedláček, jenž pochází z Brna.
Maličké odfrknutí přijde borcům ze západu Čech vhod. Dvaadvacetiletý forvard využil duelu ve Winning Group Areně k tomu, aby mohl zůstat doma u rodičů a strávit Štědrý den na Moravě. „Hlavně se nepřejíst, abych mohl bruslit,“ přál si Sedláček s úsměvem. Čekal, že na stole bude mít lososa, řízky.
Pětadvacátého už se zase bude hlásit v Plzni. „Měli jsme náročné cestování, byli jsme i v Třinci. Jsme rádi, že máme aspoň tento bod,“ oddechl si poté, co Mikko Petman a Matyáš Filip dorovnali skóre z 0:2 na 2:2. „Trošku mě zarazilo, že se v Česku hraje i třiadvacátého prosince. To jsem ve Finsku nezažil,“ přiznal bývalý člen organizace JoKP Joensuu v Mestis.
Domácí podržel nájezdový mistr Adam Zbořil, který po faulu na Jana Ščotku vystřihl svůj typický manévr a překonal velmi dobrého Nicka Malíka. Na jeho kousek navázal v nastaveném čase Král. „To, co jsem udělal, bylo ale z mé hlavy. Už od modré jsem věděl, co udělám,“ líčil obránce, který čekal na první zásah osmnáct zápasů.
O dost déle, než si přál. „Je to takový první dárek k Vánocům,“ podotkl reprezentant, jenž ve sváteční den povečeří u táty kapra na víně s hranolkami. U jídla bude sedět ostříhaný. Jeho dlouhé háro si v zimě zkrátil. „V létě budu mít svatbu,“ vysvětlil. „Chtěl jsem to udělat, akorát k tomu došlo trošku dřív,“ uvedl. „Jsem strašně rád, že se Filip trefil,“ sdělil trenér Pokorný.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|32
|17
|2
|4
|9
|99:73
|59
|2
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|3
Mountfield
|33
|15
|5
|1
|12
|89:77
|56
|4
K. Vary
|32
|17
|1
|2
|12
|80:79
|55
|5
Třinec
|33
|15
|4
|1
|13
|97:82
|54
|6
Liberec
|33
|16
|0
|5
|12
|85:80
|53
|7
Vítkovice
|35
|15
|3
|2
|15
|92:99
|53
|8
Brno
|32
|15
|2
|3
|12
|88:84
|52
|9
Plzeň
|33
|13
|3
|6
|11
|82:67
|51
|10
Olomouc
|34
|14
|3
|2
|15
|80:94
|50
|11
Č. Budějovice
|33
|13
|4
|2
|14
|90:89
|49
|12
Kladno
|33
|9
|3
|5
|16
|77:96
|38
|13
M. Boleslav
|33
|10
|3
|2
|18
|63:88
|38
|14
Litvínov
|33
|8
|2
|3
|20
|69:103
|31
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž